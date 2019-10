Iti dau, dar mi-i dai inapoi:) Becali i-a dat 250.000 de euro lui Coman, dar de fapt realitatea e alta! Ce reprezinta acei bani si cum trebuie "perla" FCSB-ului sa ii restituie

Becali l-a imprumutat pe Coman cu 250.000 de euro.

Gigi Becali a anuntat acum cateva saptamani ca i-a dat lui Coman 250.000 de euro pentru a-si cumpara o casa, insa de fapt realitatea este alta. Coman va trebui sa restituie toti banii inapoi, dar in rate, conform cotidianului Gazeta Sporturilor.

Becali a primit multe oferte pentru Coman, doar ca patroul ros-albastrilor nu a vrut sa il dea, convins fiind ca va stabili un record referitor la suma de transfer pe care o poate primi. Pentru ca fotbalistul sa joace in continuare la standarde inalte, Becali i-a oferit 250 de mii de euro pentru a-si cumpara o casa. De fapt acei 250 de mii de euro reprezinta un iprumut fara dobanda. "Perla" ros-albastrilor va trebui sa restituie toti bani pe care i-a primit de la Becali. Potrivit contractului pe care il are la FCSB, Coman castiga 15.500 de euro lunar, astfel ca va mai primi cont doar 10.500 de euro pe luna. Atacantul renunta la clauza pentru calificarea in Champions League si i se vor opri cate 5000 de euro in fiecare in feicare luna.

Daca FCSB se califica in grupele Champions League, prima este de 100.000 de euro, bani pe care jucatorul ii primeste, dar dupa care va trebuie sa ii achite inapoi in rate, treptat.

Prima pentru Europa League este de 20.000 de euro, iar Florinel va avea de returnat diferenta pana la 250.000 de euro din salariul lunar, cate 5000 de euro.

"Baiatul a venit la mine si mi-a zis: "Tu ceri pe mine douazeci de milioane de euro si eu nu am bani sa-mi iau o casa! I-am facut pofta, i-am dat 250.000 de euro ca sa-si cumpere casa. Acum nu mai poate emite pretentii sa plece la prima oferta pe care o primesc pentru el!", a declarat Becali in urma cu cateva saptamani.