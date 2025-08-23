Elias Charalambous nu mai vrea transferuri la FCSB

La conferința de presă premergătoare jocului, Elias Charalambous a transmis că nu își mai dorește niciun transfer în această vară. Ultimul sosit la FCSB în această vară este atacantul Mamadou Thiam, achiziționat de la U Cluj și gata de debut în duelul cu FC Argeș.



Întrebat ce părere ar avea despre sosirea lui Ianis Hagi la FCSB - variantă avansată în mai multe rânduri de Gigi Becali - Charalambous a refuzat să comenteze.



"Nu mai avem nevoie de jucători. Din punctul meu de vedere, avem un lot bun, complet. Dacă mai apare ceva, nu se știe niciodată, însă eu mă simt foarte bine cu lotul pe care îl am acum la dispoziție.



Ianis Hagi? Nu am nicio informație despre posibila venire a lui aici. Nu are rost să vorbesc", a spus antrenorul lui FCSB.

În această vară, perioada de transferuri din Liga 1 va fi cuprinsă în intervalul 17 iunie - 8 septembrie 2025. După această dată, vor mai putea fi aduși doar jucători liberi de contract.

Transferurile făcute de FCSB în această vară: Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)

Mamadou Thiam, gata să debuteze la FCSB în meciul cu FC Argeș



Elias Charalambous anunță că va efectua numeroase schimbări în primul 11 pentru meciul cu FC Argeș, având în vedere că FCSB se află între cele două manșe cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.



"Toate meciurile din campionat sunt dificile. Avem în față un adversar care are deja 9 puncte. Noi am pierdut deja multe puncte în acest start de sezon. Trebuie să începem să obținem puncte, e foarte important. Sper să începem de mâine.



Da, am avut o discuție cu Thiam acum. Se simte foarte bine, se bucură că e alături de noi. E sută la sută pregătit să joace.



Da, vom face multe schimbări în echipă față de meciul cu Aberdeen. Am jucat acum două zile, am călătorit. Lotul nostru este numeros și trebuie să facem schimbări pentru meciul de mâine", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

