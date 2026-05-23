CFR Cluj - FC Argeș 1-1, din etapa #10 a play-off-ului Superligii României, a fost ultimul meci din cariera lui Ciprian Deac, care își agață ghetele în cui la trei luni după ce a împlinit 40 de ani.

Titular, Ciprian Deac a fost scos de ”principalul” Daniel Pancu în minutul 83 pe teren. În locul său a intrat pentru a bifa ultimele zece minute din confruntarea de pe ”Constantin Rădulescu” Andrei Cordea.

”CFR trăiește prin asta!” Ciprian Deac, descris într-un singur cuvânt după retragere

Alin Fică, estimat la un milion de euro de site-urile de specialitate, a aplaudat cariera lui Deac și a evidențiat că fostul internațional român este o legendă pentru clubul CFR Cluj.

”Deac este o legendă pentru acest club. Clubul CFR trăiește prin câțiva jucători actuali. Felicitări pentru toată cariera!

A fost un exemplu pentru mine și pentru toată generațiile care au trecut pe aici. Felicitări și mulțumim, Cipri!

Este frumos să debutezi la un club și să te lași tot de aici. Mai e mult până ajung la vârsta lui”, a spus Alin Fică după ultimul meci din campionat.

Cariera lui Ciprian Deac

Deac a bifat la CFR Cluj 509 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 90 de ori și, pe deasupra, a oferit și 118 pase decisive în peste 36.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Fotbalistul din Dej a ajuns la CFR Cluj în 2005, de la Unirea Dej. A fost trimis în 2008 sub formă de împrumut la Oțelul Galați, apoi vândut la FC Schalke pentru 3 milioane de euro.

În 2011/12 a jucat pentru Rapid sub formă de împrumut de la gruparea germană, apoi s-a întors în 2012 la CFR după ce ardelenii au plătit 700.000 de euro pentru serviciile sale.

În 2015 a plecat gratis la Aktoke, în 2016 a ajuns la Tobol Kostanay, iar în 2017 s-a întors în România la clubul de pe ”Constantin Rădulescu”, unde și-a încheiat cariera nouă ani mai târziu.