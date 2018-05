CFR poate fi inca de LUNI campioana: "Depinde doar de noi!" Mesaj pentru Budescu: "Patronul nostru are o afinitate speciala"

Cu doua etape inainte de final, CFR are un punct in fata FCSB. Clujenii inca nu dau startul la petrecere.

Bogdan Mara, directorul sportiv al clujenilor, spune ca meciul de duminica cu Astra este mai important decat cel al FCSB de luni de la Craiova. Daca CFR castiga la Giurgiu iar FCSB pierde la Craiova, CFR e campioana cu o etapa inainte de final!



"Inca nu e nimic castigat, suntem constienti toti ca momentan avem doar o sansa si depindem de noi sa castigam cele doua meciuri pe care le mai avem ca sa fim campioni. E un vis frumos, dar mai avem doua meciuri de sacrificiu si e nevoie de implicarea totala a jucatorilor.

E un avantaj pentru ca depinde doar de noi. Ne asteapta un meci extrem de dificil cu Astra, e cea mai in forma echipa din playoff daca ne uitam la ultimele meciuri. Nu va fi usor deloc.

FCSB nu va avea meci usor la Craiova, nu a castigat nimeni pe stadionul lor. Am vazut ce atmosfera e acolo, ii ajuta mult pe jucatori. Pe noi ne intereseaza doar meciul nostru de la Giurgiu care este extrem de important. Astra vine dupa rezultate excelente, ne-au luat doua puncte la Cluj, tinem minte. Suntem convinsi ca nu va fi un meci usor.

Ii felicit pe cei de la Iasi pentru atitudinea avuta. Ne-au luat si noua punctele, au invins si FCSB. Arbitrajul a fost bun, vedem ca se poate. Si la meciul nostru cu Craiova a fost bun.



Noi ne gandim doar la meciul nostru de duminica. Luni o sa vedem, dar acum nu avem in cap decat meciul de la Giurgiu. Am urmarit meciul cu emotii mari, e normal, finalul de sezon e palpitant, sunt meciuri decise in minutul 92.. Sunt partide placute publicului, dar pentru noi e destul de greu pentru ca suntem implicati direct. E greu sa gestionezi finalul partidelor. De aia e frumos fotbalul si iubim acest sport.", a spus Mara la Ora exacta in sport.

Budescu e favoritul noului patron de la CFR, iar acesta e gata sa achite clauza de 3 milioane de euro daca va castiga titlul.

"Daca patronul il doreste, nu vrem sa discutam acum pe marginea acestui subiect. Cu siguranta vom face transferuri importante in aceasta vara, vrem sa ne intarim pentru Europa. Nu discutam acum de Budescu. Daca finantatorul nostru doreste, e un jucator pe care l-a placut mereu, are o afinitate pentru el. Daca il doreste cu adevarat, cu siguranta ca poate sa achite clauza, nu e o problema pentru el", a mai spus Mara.