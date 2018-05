"Parca Iasiul juca pentru titlu, nu noi! Trebuie sa speram ca se incurca CFR-ul". Reactia capitanului stelistilor dupa infrangerea de la Iasi

CSM Iasi 1-0 FCSB | Andrei Cristea a decis meciul si posibil titlul, cu un gol in minutul 88. Stelistii au fost devastati la final.

Florin Tanase, capitanul stelistilor, a vorbit si el la finalul partidei.

"Din pacate s-a cam pierdut, dar mai raman doua partide. Trebuie sa castigam si sa asteptam sa se incurce cei de la CFR. Atitudinea noastra a lasat de dorit in aceasta seara. Parca cei de la Iasi se luptau pentru titlu, nu noi.



Putin mai speram! E normal sa fim suparati acum, pentru ca am muncit un an de zile si putem sa patim ce am patit si anul trecut", a spus Florin Tanase.