Contractul dintre Leo Messi si FC Barcelona a expirat la miezul noptii.

Astfel ca, pentru prima oara in cariera sa, Messi nu mai este legat de FC Barcelona si poate semna cu oricine. Dupa 21 de ani petrecuti pe Camp Nou, dintre care 16 la echipa mare, Messi nu mai e legat prin acte de Barca.



Dupa un an plin de tensiuni, in care si-a dorit sa plece, apele par ca s-au linistit. Conform zvonurilor, Messi si Laporta au ajuns la un acord si vor semna un nou angajament zilele urmatoare.

"Ne descurcam bine. Trebuie sa ne incadram in fair-play-ul financiar. Vrea sa ramana si as fi incantat sa ramana. Mi-as dori sa va pot spune ca Leo ramane, dar nu pot inca. Suntem in cautarea solutiilor", a spus Laporta, citat de presa catalana.

Intre timp, Messi a fost ofertat de cel mai slab club din lume. :) Ibis Sport, club care nu a castigat niciun meci timp de trei ani si 11 luni, ajungand in Cartea Recordurilor, a anuntat oficial ca isi doreste sa il aduca pe Messi. :)



Lui Messi i-a fost propus un contract pe 15 ani, cu un salariu ce ar fi strict dependent de productivitatea atacantului. Messi nu are voie sa inscrie prea mult sau sa duca echipa spre titluri, altfel risca sa fie dat afara. :)