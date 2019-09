CFR Cluj, prima reactie oficiala dupa scandalul de la Giurgiu: "Asa cum a spus Hagi, Dan Petrescu merita mai mult respect!" Campionii recunosc ca au gresit la meciul cu Astra

CFR Cluj a transmis un comunicat de presa.

CFR Cluj a transmis un comunicat in care clubul cere scuze suporterilor, arbitrilor si institutiilor din fotbal pentru ceea ce s-a intamplat in meciul cu Astra Giurgiu din etapa recent incheiata a Ligii 1.

Cei de la CFR noteaza ca au revazut fazele controversate si au ajuns la concluzia ca au gresit.

In comunicatul citat, clujenii amintesc ca introducerea VAR in Liga 1 ar putea fi o solutie pentru ca greselile de arbitraj, care sunt "omenesti", sa nu mai fie atat de multe.

In final, CFR Cluj a trecut in revista CV-ul impresionant al lui Dan Petrescu si au cerut mai mult respect pentru antrenor, jucatori si oamenii din club.

Reamintim ca in timpul partidei Astra Giurgiu - CFR Cluj, de sambata, 31 august, Dan Petrescu a fost trimis la vestiar dupa ce a avut un comportament inadecvat pe teren si i-a adresa injurii arbitrului. Mai mult, arbitrul a mai eliminat inca doi jucatori ai CFR-ului, printre care portarul, astfel ca echipa lui Petrescu a terminat meciul in 9 oameni.

COMUNICATUL DE PRESA INTEGRAL

Clubul CFR 1907 Cluj doreste sa faca urmatoarele precizari ca urmare a evenimentelor petrecute in timpul partidei Astra Giurgiu – CFR Cluj, din data de 31 august 2019:

Am asteptat sa treaca cateva zile pana sa avem o reactie publica dupa evenimentele petrecute in timpul meciului de la Giurgiu. Am analizat faza cu faza, minut cu minut, iar acum, la rece, dorim sa ne cerem scuze in fata suporterilor nostri, in fata Ligii Profesioniste de Fotbal, Federatiei Romane de Fotbal, Comisiei Centrale a Arbitrilor, mass-mediei si tuturor iubitorilor de fotbal pentru greselile pe care le-am comis involutar la Giurgiu. CFR Cluj a disputat 17 meciuri interne si internationale in 57 de zile, a strabatut zeci de mii de kilometri dintr-un colt in celalalt al lumii, a petrecut zeci de ore in avioane, saptamani intregi dintr-un hotel in altul, cu totii am stat zile intregi departe de familii, iar cum fotbalistii si cei din staff sunt oameni, nu roboti, e posibil sa fi clacat, mai ales din cauza oboselii acumulate.

Nu suntem de acord cu injuriile aduse pe un teren de fotbal nici de catre antrenorul nostru si nici de catre fotbalisti, dar, inainte de a judeca aspru pe cineva si de a pune la colt intr-un mod categoric, ar trebui sa privim contextul in care s-au intamplat lucrurile la Giurgiu. Deciziile luate complet impotriva echipei noastre de catre arbitrul central al partidei cu Astra au indus o stare de nervozitate in randul jucatorilor si in randul staff-ului tehnic, iar la toate acestea s-a adaugat oboseala acumulata si efectele celor 17 meciuri disputate intr-o perioada scurta.

Arbitrii, la fel ca fotbalistii si antrenorii, sunt oameni si pot gresi, asta e indiscutabil. Atata timp cat nu o fac in mod repetat impotriva unei singure echipe, se poate intelege. Greseala este omeneasca, insa de multe ori din pricina erorilor din arbitraj, oamenii din fotbal, mai ales antrenorii, isi pierd locul de munca, iar una dintre solutiile pentru ca aceste greseli sa fie cat mai putine ar putea fi implementarea sistemului VAR si in Liga 1.

Am mai dori sa va reamintim, daca mai este cazul, faptul ca antrenorul nostru Dan Petrescu, omul pe care il contesta aspru unii dintre voi, este o legenda a clubului Chelsea, fiind unul dintre putinii romani care au imbracat tricoul londonezilor in intreaga istorie, este omul care a facut parte din Generatia de Aur si nu doar ca a fost o prezenta trecatoare in Echipa Nationala a Romaniei, ci a reprezentat cu cinste tara noastra mereu. Ca tehnician, Dan Petrescu a castigat trofee la echipele la care a antrenat in tara noastra, este campionul Romaniei cu CFR Cluj in ultimele doua sezoane, a jucat si a facut puncte cu Unirea Urziceni in grupele Ligii Campionilor si acum, intr-un moment greu pentru fotbalul din Romania, a eliminat 3 echipe extrem de valoroase din Europa cu CFR Cluj si a calificat formatia noastra in grupele unei competitii europene! Asadar, asa cum Gheorghe Hagi a spus: “Respectati-l mai mult pe Dan Petrescu. Toti putem gresi. Un om ca Dan Petrescu merita mai mult respect. Vom fi mai saraci fara el”, asta va cerem si noi. Respect pentru Dan Petrescu si pentru oamenii din clubul nostru care muncesc zi de zi pentru ca fotbalul romanesc sa revina in top, asa cum a fost odata. Noi, la randul nostru, vom respecta, asa cum am facut-o mereu, pe toti cei implicati in dezvoltarea fenomenului fotbalistic.