BREAKING NEWS! CFR pierde un jucator important! Tucudean ia o pauza din activitatea fotbalistica

CFR Cluj a anuntat printr-un comunicat de presa retragerea temporara a lui George Tucudean din cauza problemelor de sanatate

Campioana Romaniei a anuntat ca atacantul va lua o pauza de la activitatea fotbalistica din cauza problemelor cardiace de care acesta sufera.





"Clubul CFR 1907 Cluj anunta faptul ca atacantul nostru George Tucudean va lua o pauza de la activitatea fotbalistica! Totul vine ca urmare a problemelor de sanatate aparute in ultimele luni care l-au tinut departe de teren. In perioada care va urma, fotbalistul isi va lua o pauza pentru refacere si pentru a efectua cateva investigatii suplimentare, care sa-i ofere garantia ca poate reveni in fotbal la cel mai inalt nivel", au anuntat cei de la CFR.

Atacantul in varsta de 28 de ani a suferit doua interventii chirurgicale la inima pana in prezent, ceea ce il face serios sa se gandeasca la o retragere.