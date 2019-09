EXCLUSIV | Cristi Manea ar fi putut ajunge la CFR! Anuntul facut de conducerea CFR-ului: "A fost una dintre tintele noastre!" Care este motivul real pentru care Tucudean e OUT

Bogdan Mara a vorbit despre transferul lui Manea la FCSB.

Cristi Manea a semnat cu FCSB si urmeaza sa se alaturi lotului condus de Bogdan Vintila. Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre acest transferat realizat de vicecampioana Romaniei si afirma ca Manea a fost una dintre tintele celor de la CFR.

"La inceputul sezonului Manea a fost o solutie pentru noi, ne-am gandit inainte sa incepem perioada de transferuri, dar la acel moment Cristi si impresarul sau aveau discutii cu cluburi din Italia iar noi nu am putut sa asteptam. Cristi a fost unul dintre obiectivele noastre la inceput, dar daca era atunci, cu drag ne-ar fi placut pentru ca a fost un baiat extraordinar, ne-a ajutat foarte mult in ultimii doi ani.

Este un jucator extraordinar si ii dorim mult succes in continuare si speram sa il vedem la o echipa mare din strainatate curand.In ultima saptamana am reusit trei transferuri importante care ne vor ajuta in luptele pe care le avem. Nu vreau sa vorbesc despre FCSB, il apreciez pe Cristi, ca si fotbalist si ii doresc mult succes. Probabil avea nevoie sa joace, era greu, nu i s-au concretizat ofertele si probabil avea nevoie de echipa. Ma asteptam sa se transfere intr-un campionat puternic, dar aici depinde si de sumele de transfer si de clauzele contractuale. Ca jucator, cu siguranta are valoare sa evolueze la o echipa din strainatate", a declarat Mara, la Pro X.

Bogdan Mara: "Tucudean va reveni mult mai puternic"



Bogdan Mara a vorbit si despre situatia lui Tucudean care a decis sa faca o pauza de la fotbal. Directorul sportiv al celor de la CFR este de parere ca in momentul in care Tucudean va decide sa revina, acesta va fi mult mai puternic.

"Am avut discutii cu George in ultima perioada si asa am considerat, si el si noi, el a facut lucruri foarte bune pentru echipa noastra, toata lumea il apreciaza si tine mult la el. Sanatatea si linistea lui sunt cele mai importante atat pentru el, cat si pentru familia lui si am considerat ca trebuie sa isi ia aceasta perioada de o luna, doua, cat va fi nevoie, sa mearga sa mai faca niste investigatii si sa se linisteasca din acest punct de vedere.

Nu este o problema grava, nu are absolut nimic, dar este normal pentru linistea lui si a familiei sa faca investigatii, sa fie linistit. Cand se va intoarce, cu siguranta curand, sa fie jucatorul de dinainte, puternic si jucatorul de care are nevoie atat CFR Cluj cat si echipa nationala a Romaniei. Este golgheterul campionatului si sunt convins ca va reveni mult mai puternic.

Alex Chipciu mai joaca fotbal? Eram ironic, am citit ca ar fi avut si el la un moment dat atacuri de panica si a trecut peste ele. Daca ai un atac de panica, nu cred ca nu mai poti juca fotbal, nu cred ca este o boala incurabila" a mai spus Mara.