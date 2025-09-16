Startul de sezon este nefast pentru anumite formații din Superliga României.

Din cauza seriei de rezultate dezamăgitoare, la nivel intern FC Hermannstadt tot analizează diferite variante care să readucă echipa într-o situație bună, să urce în clasamentul Superligii, pentru că în acest moment le are sub ea doar pe nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus, dar și pe Petrolul.

Atmosfera din jurul echipei sibiene este tensionată, conducerea analizând tot mai multe posibilități, iar inevitabil se pune întrebarea: ce se întâmplă cu antrenorul Marius Măldărășanu? Poate redresa, din nou, echipa, așa cum s-a întâmplat și în sezonul precedent?

Marius Măldărășanu, la FC Hermannstadt de patru ani!

Măldărășanu a preluat echipa din Sibiu încă din eșalonul secund și a reușit promovarea în Superligă în stagiunea 2021-2022, iar parcursul său cu sibienii continuă să fie unul destul de bun, cu 74 de victorii, 54 de remize și 48 de egaluri, în 176 de meciuri. Are o medie de 1,57 puncte/ meci.

Totuși, ultimele săptămâni au fost dificile, iar echipa se confruntă cu probleme majore în campionat.

Raportat la ce se întâmplă acum în prima ligă, în ultimele cinci etape FC Hermannstadt a înregistrat trei înfrângeri, o victorie și două egaluri.

Așa cum era de așteptat, seria negativă a declanșat nemulțumiri în rândul conducerii clubului. Din informațiile Sport.ro, oamenii cu factor de decizie la formația din Sibiu vor o reglare a situației cât mai repede. Au încredere în Marius Măldărășanu, dar în același timp vor ca în rundele următoare FC Hermannstart să nu se mai afle atât de jos în ierarhia primei divizii și să lege seria pozitivă de rezultate.

”Marius are încrederea noastră, credem că poate remedia problema, dar nu ne așteptam să avem o nouă serie slabă în campionat, așa cum s-a întâmplat și în stagiunea trecută.

E exclus ca acum să vorbim de plecarea antrenorului, de schimbarea antrenorului, dar e clar că așa nu se poate! Avem două înfrângeri la rând, nu am marcat în ultimele două meciuri... .

Sperăm să nu ajungem în punctul în care să luăm în calcul la modul real schimbarea antrenorului”, a spus o sursă Sport.ro despre situația de la FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt, deplasare pe terenul Rapidului

Sibienii au pierdut în runda a 9-a din Superliga, scor 0-2 cu Unirea Slobozia, fiind pe antepenultimul loc în acest moment, 13, cu 7 puncte, la egalitate cu locurile 11 și 12, FCSB și CFR Cluj.

În următoarea etapă, echipa lui Marius Măldărășanu va juca pe teren advers, împotriva celor de la Rapid.

