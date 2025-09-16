Rezultatele nu l-au ajutat pe ”Ciobi”, iar, în cele din urmă, conducerea clubului de pe Ilie Oană a hotărât că este nevoie de o schimbare la nivelul băncii tehnice.

Florin Pîrvu a refuzat-o pe Petrolul

Rămâne de văzut, însă, cine va deveni noul antrenor principal al ”Lupilor Galbeni”. În spațiul public au fost vehiculate mai multe variante de antrenor. S-a vorbit despre numele lui Mehmet Topal, Florin Pîrvu și chiar Marius Șumudică.

Ploieștenii au primit însă primul refuz. Primul antrenor contactat de ploieșteni a fost, conform Iamsport, Florin Pîrvu, tehncianul care i-a mai pregătit pe ”Lupi” și în trecut, însă actualul antrenor al lui FC Voluntari a fost nevoit să refuze propunerea, deoarece ilfovenii nu l-au lăsat să plece.

Claudiu Tudor speră la numirea lui Marius Șumudică

Președintele Petrolului a recunoscut că și-ar dori un nume precum Marius Șumudică pe banca echipei sale.

”La ce valoare are, Șumudică ar fi o variantă bună, cine știe, o să discutăm, să vedem ce planuri are. Cred că și lui Șumi i-ar trebui o echipă la care să aibă rezultate. Cred că Petrolul ar fi un pas înainte după perioada Rapid”, a spus Claudiu Tudor la Digisport.

