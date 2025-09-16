S-a născut pe 26 martie 1992, la Timișoara. E fundaș dreapta, dar poate acoperi mai multe poziții din banda dreaptă și linia mediană. A fost international de juniori U17, U19 și U21. La prima reprezentativă are 19 selecții (2 assist-uri). A crescut la LPS Banatul și FC Viitorul C-ța. La seniori a evoluat pentru Viitorul, FCSB, Lecce, Perugia, FCV Farul, UTA și FC Botoșani. Are în total 273 de meciuri la nivelul SuperLigii și nouă goluri marcate (31 assist-uri); 13 partide în cupele europene (în preliminariile și grupele Europa League și prel. Champions League). În Italia a jucat în Serie A și B (a promovat cu Lecce). Are două titluri de campion național (2016-17 și 2022-23).

Romario Sandu Benzar (33 ani) a semnat cu echipa noastră pe un an de zile, cu drept de prelungire!

Ajuns la 33 de ani, fotbalistul a semnat în Liga 3, cu Poli Timișoara. Benzar a semnat cu Poli Timișoara pentru un sezon, dar își va mai putea prelungi contractul cu încă un an.

După ce a fost prezentat oficial la Poli Timișoara, Benzar a oferit o primă reacție și a dezvăluit că a fost ofertat de două cluburi din Superliga României.

”Am avut două oferte concrete din Liga I, dar m-a convins proiectul care e la Timișoara, mai ales că sunt de aici și am vrut să joc pentru Poli și să ducem echipa acolo unde își dorește toată lumea, în SuperLigă. N-am avut niciodată șansa să joc pentru Poli, pentru că atunci când eram junior a intervenit acea problemă cu vechiul club…

Clar, obiectivul e promovarea. Eu pe Poli Timișoara o văd în Liga I, cred că toată lumea are nevoie de Poli în prima ligă. Pot să spun că lucrul acesta l-am mai făcut cu Viitorul, din Liga 3, am promovat în Liga 2 și apoi în Liga I și am și luat campionatul cu ei. Important e să luăm pas cu pas, lucrurile să fie bine făcute în momentul acesta la Timișoara și cred că vom ajunge acolo unde vrem cu toții”, a spus Romario Benzar.

Benzar, făcut praf de Ioan Becali

În urmă cu câteva săptămâni, Ioan Becali îl făcea praf pe Romario Benzar la TV. În contextul în care se vorbea despre un eventual transfer la Lecce al lui Valentin Mihăilă, fotbalist ajuns în cele din urmă la Rizespor, impresarul și-a amintit despre momentul în care l-a dus pe Romario Benzar la gruparea italiană.

Se întâmpla în 2019, când Lecce l-a transferat pe Benzar pentru 1.7 milioane de euro, însă fundașul lateral nu a reușit să se impună în Italia, iar renumitul agent l-a numit ”distrugere pentru tot fotbalul românesc”.

”Și pe Benzar l-am dus la Lecce. Benzar a fost distrugere pentru tot fotbalul românesc. Despre români la Lecce era imposibil să mai vorbești după ce a făcut Benzar acolo. A stat 3-4 ani și nu știa limba. E un fotbalist care ne-a cam stins numele acolo. N-a jucat, n-a învățat limba, nu s-a adaptat, nimic, nimic! Pe unde e Benzar? Mai știți ceva de el? El e unul dintre cei care au stins imaginea fotbaliștilor români”, spunea Ioan Becali la Digisport.

