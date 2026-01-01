Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată

Anthony Joshua a petrecut Revelionul &icirc;n spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată Box
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionul britanic a petrecut Revelionul în spital.

TAGS:
accidentAnthony Joshua
Din articol

Anthony Joshua (36 de ani) a trecut prin clipe dramatice la finalul anului, după ce a fost implicat într-un accident rutier grav în Nigeria, soldat cu moartea a două persoane

Incidentul a avut loc luni, pe autostrada Lagos–Ibadan, în zona Makun, una dintre cele mai aglomerate artere din regiune.

SUV-ul în care se afla pugilistul britanic, un Lexus, a intrat violent într-un camion staționat în apropierea unei benzinării. 

Potrivit autorităților locale, camionul era parcat pe banda de urgență și nu era semnalizat corespunzător. Joshua nu se afla la volan în momentul impactului, ci pe bancheta din spate, în spatele șoferului.

Anthony Joshua ar putea să nu mai boxeze niciodată

În mașină se aflau patru persoane. Cei doi antrenori ai lui Anthony Joshua, care ocupau locurile din partea dreaptă, au murit pe loc. Boxerul și șoferul au supraviețuit, însă au fost transportați de urgență la spital.

Imaginile apărute imediat după accident îl arată pe Joshua fără tricou, vizibil amețit, înconjurat de cioburi de sticlă, fiind ajutat de martori să iasă din vehiculul grav avariat. VEZI FOTO

  • Joshua
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Joshua a petrecut noaptea de Revelion în spital și a fost externat în prima zi a noului an. Presa britanică a publicat și prima reacție a sportivului. „Am dureri în tot corpul”, a spus Anthony Joshua.

Potrivit jurnaliștilor englezi, nu este exclus ca fostul campion mondial să ia în calcul chiar retragerea din box. 

Ultimul meci al lui Anthony Joshua a avut loc recent, când l-a învins prin knockout, în șase runde, pe Jake Paul, youtuber devenit boxer. 

Englezul i-a provocat adversarului o dublă fractură de maxilar și a încasat, potrivit presei internaționale, nu mai puțin de 92 de milioane de dolari.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: &bdquo;Mergea &icirc;n taberele de rromi să predea italiană copiilor&rdquo;
Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor”
Andre Ayew a semnat! Unde a ajuns fostul jucător din Premier League și Ligue 1
Andre Ayew a semnat! Unde a ajuns fostul jucător din Premier League și Ligue 1
Alarmă &icirc;n Liga 2! Clubul, la un pas de faliment: &bdquo;Am ajuns &icirc;ntr-un moment critic. Avem nevoie de voi&rdquo;
Alarmă în Liga 2! Clubul, la un pas de faliment: „Am ajuns într-un moment critic. Avem nevoie de voi”
ULTIMELE STIRI
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: &rdquo;Incredibil ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat, chiar horror!&rdquo;
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: ”Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!”
Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să &icirc;și dea demisia
Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să își dea demisia
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor
Crystal Palace - Fulham Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari &icirc;n Premier League de Anul Nou
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
&Icirc;ntrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: &rdquo;Asta o să fac dacă &icirc;l văd&rdquo;
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, prima fotografie &icirc;n tricoul noii sale echipe

Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: &rdquo;Super afacere! Trebuie felicitați&rdquo;

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer &icirc;n 2026 pentru Zeljko Kopic

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”



Recomandarile redactiei
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: &rdquo;Incredibil ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat, chiar horror!&rdquo;
Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: ”Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!”
Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să &icirc;și dea demisia
Scandal de Anul Nou la un gigant din Premier League! Antrenorul vrea să își dea demisia
&Icirc;ntrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: &rdquo;Asta o să fac dacă &icirc;l văd&rdquo;
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor
Inter și Barcelona, duel pentru transferul unui star! Cristi Chivu vrea să le ia fața catalanilor
Crystal Palace - Fulham Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari &icirc;n Premier League de Anul Nou
Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou
Alte subiecte de interes
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat &icirc;ntr-un nou accident de mașină
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului &icirc;n turul 2 preliminar din Champions League
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Huiduit de public, Anthony Joshua, fostul campion mondial al greilor, l-a făcut KO pe Robert Helenius
Huiduit de public, Anthony Joshua, fostul campion mondial al greilor, l-a făcut KO pe Robert Helenius
Măsură drastică cerută de Anthony Joshua, după anularea meciului cu Whyte
Măsură drastică cerută de Anthony Joshua, după anularea meciului cu Whyte
CITESTE SI
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

stirileprotv Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile

stirileprotv Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

&bdquo;Meniul zilei&rdquo; cu artificii ilegale. Cum a fost prins un v&acirc;nzător cu materiale pirotehnice ascunse &icirc;ntr-o geantă de livrare

stirileprotv „Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!