Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată

Anthony Joshua (36 de ani) a trecut prin clipe dramatice la finalul anului, după ce a fost implicat într-un accident rutier grav în Nigeria, soldat cu moartea a două persoane.



Incidentul a avut loc luni, pe autostrada Lagos–Ibadan, în zona Makun, una dintre cele mai aglomerate artere din regiune.



SUV-ul în care se afla pugilistul britanic, un Lexus, a intrat violent într-un camion staționat în apropierea unei benzinării.



Potrivit autorităților locale, camionul era parcat pe banda de urgență și nu era semnalizat corespunzător. Joshua nu se afla la volan în momentul impactului, ci pe bancheta din spate, în spatele șoferului.



Anthony Joshua ar putea să nu mai boxeze niciodată



În mașină se aflau patru persoane. Cei doi antrenori ai lui Anthony Joshua, care ocupau locurile din partea dreaptă, au murit pe loc. Boxerul și șoferul au supraviețuit, însă au fost transportați de urgență la spital.



Imaginile apărute imediat după accident îl arată pe Joshua fără tricou, vizibil amețit, înconjurat de cioburi de sticlă, fiind ajutat de martori să iasă din vehiculul grav avariat. VEZI FOTO

