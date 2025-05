La finalul unei partide dominate categoric de ardeleni, veteranul Ciprian Deac a ținut să transmită un mesaj emoționant către antrenorul Dan Petrescu, care traversează o perioadă dificilă.



"Am venit cu gândul să câștigăm, s-a văzut asta din primul minut. Am fost foarte concentrați, foarte încrezători că putem termina pe locul 2. Ăsta a fost obiectivul nostru din momentul în care am ratat campionatul.



Ținând cont că am câștigat Cupa, cred că una peste alta a fost un an bun. Un an în care am format o echipă frumoasă, care joacă fotbal, care își creează foarte multe ocazii. Singurul regret e că nu ne-am bătut mai mult la campionat. La CFR sunt 30 de jucători, suntem de valori apropiate. Îi e greu lui Mister să aleagă primul 11 când suntem toți sănătoși.

Jucătorii, alături de Petrescu



Cred că orice antrenor își dorește să aibă dureri de cap când aliniază primul 11. În seara asta am jucat pentru Mister. Nu trece prin cele mai bune momente. Suntem alături de dânsul, am jucat pentru el.



Suntem alături de el cu gândul și inima și îl așteptăm cât mai repede alături de noi. Acest om merită statuie. Să vezi doar fotbal, să trăiești pentru fotbal, să nu vezi altceva în afară de fotbal jos pălăria. E un om care mănâncă fotbal pe pâine.



Am fost puțin trist. Îl cunosc de mic, am jucat împreună. Știu cât de mult a iubit și iubește acest sport, dar din păcate vârsta nu iartă pe nimeni.



Mă bucur că a fost pe teren să-mi iau adio de la el. Îi urez mult noroc în viață, fericire, sănătate și să fie fericit în viața care urmează. Practic, acum începe viața pentru el”, a spus Deac la finalul meciului.



CFR Cluj s-a impus fără drept de apel în fața Rapidului prin golurile marcate de Adrian Păun (11'), Virgiliu Postolachi (40'), Ciprian Deac (45+3') și Leo Bolgado (70'). Golul de onoare al giuleștenilor, dedicat lui Săpunaru, a fost înscris de Alexandru Dobre (90').



În urma acestui succes, CFR Cluj și-a consolidat poziția a doua în clasamentul Superligii, acumulând 42 de puncte, patru mai multe decât Universitatea Cluj, ocupanta locului trei, cu o etapă înainte de finalul sezonului.