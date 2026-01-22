Sibienii primesc vizita ”câinilor” pe Stadionul Municipal în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul dintre FC Hermannstadt și Dinamo va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Dorinel Munteanu e gata să o bată pe Dinamo: ”Încerc să fac cel mai bun prim '11'”



La conferința de presă premergătoare, Dorinel Munteanu a explicat că are un lot destul de restrâns, dar chiar și așa va încerca să găsească cea mai bună formulă pentru a obține cele trei puncte.



În ultimul duel Hermannstadt - Dinamo, ”câinii” s-au impus la București cu 2-0, la sfârșitul lunii august. Atunci, Marius Măldărășanu stătea pe banca tehnică a sibienilor



”Cu accidentații stau la fel cum am stat și înainte de primul joc. Față de primul joc, Karo este incert. La meciul cu Farul a avut probleme musculare.



Ivanov s-a recuperat. Am un lot destul de restrâns, dar, în ciuda acestor probleme, încerc să fac cel mai bun prim 11, după care ceilalți, care sunt pe bancă, să fie pregătiți pentru a ajuta echipa, pentru că avem un meci foarte greu cu o echipă într-o formă destul de bună. A început destul de bine sezonul.



Pentru noi este un joc dificil, un joc foarte important. Vom face tot posibilul să câștigăm punct sau puncte. Afalna este apt de joc, are drept de joc. Nu știu dacă îl voi folosi.



Jucătorii să înțeleagă că totul depinde de noi, de grup, de echipă, pentru că adversarul nostru este un adversar cu jucători de valoare, cu calitate individuală. Avem nevoie de un joc extrem de agresiv, extrem de compact și eu cred că diferența se va face mâine la duelurile unu contra unu.



Trebuie să jucăm pentru obiectivul nostru. Este mult mai important. Terenul a fost puțin moale la noi. Ne-am antrenat marți. Nu știu în ce condiții va fi. Sper să fie în condiții bune, pentru că este un teren nou, cu încălzire. Nu ar trebui să fie probleme”, a spus Dorinel Munteanu.



În clasament, Dinamo se află pe locul trei cu 41 de puncte, în timp ce Oțelul Galați se situează pe poziția a șaptea cu 33 de puncte.

