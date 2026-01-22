Meciul este programat în această seară, de la ora 22:00, pe stadionul ”Maksimir” și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ultimul meci în care Dawa și Ngezana au fost titulari la FCSB, de coșmar

În meciul de la Zagreb, FCSB se va baza în centrul apărării pe cuplul format din Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa. Au trecut nu mai puțin de zece luni de când cei doi nu au mai jucat împreună, de când stoperul camerunez a suferit o accidentare gravă.

Dawa s-a accidentat grav la ligamentele încrucișate, într-un meci al echipei naționale, și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, urmată de o perioadă lungă de recuperare.

”Panterele”, așa cum îi numea Gigi Becali, nu au mai jucat împreună din 13 martie 2025, atunci când FCSB a disputat meciul cu Olympique Lyon din returul optimilor Europa League, atunci când roș-albaștrii au cedat cu scorul de 0-4.

După ce, în meciul tur, FCSB a cedat cu 1-3, Gigi Becali a decis să facă mai multe modificări în formula de start pentru meciul retur, astfel încât roș-albaștrii să se concentreze la meciurile din play-off.

Astfel, campioana României nu a avut nicio șansă la Lyon, iar echipa lui Fonseca a marcat de patru ori, prin Mikautadze (min. 14, 47) și Nuamah (min. 37, 88).

