Petrescu viseaza la un duel cu Mircea Lucescu in Liga 1: "Ar fi aur daca ar antrena in Romania!" Ce spune despre gestul lui "Il Luce" dinaintea meciului cu Mlada

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Dan Petrescu a fost surprins de faptul ca Mircea Lucescu a fost in vestiarul FCSB inaintea meciului cu Mlada.

Petrescu recunoaste ca si-ar dori un duel in Liga 1 cu cel mai titrat antrenor roman: "Ar fi aur daca ar antrena in Romania!"

"N-am inteles nici eu care a fost motivul.. poate e in discutii cu.. eu stiu doar ca Mircea Lucescu nu poate fara fotbal... Sunt si eu cu fotbalul dar parca nici chiar asa! Mai rau ca Lucescu nu cred ca sunt...nu-l vedeti? Toate meciurile care sunt la televizor, e si el la meci! In fotbalul romanesc ar fi aur, daca ar antrena Mircea Lucescu", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.