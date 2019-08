CFR Cluj a obtinut o remiza uriasa cu Celtic, insa are nevoie de o victorie la returul din Scotia.

Dupa 1-1 in Gruia, CFR Cluj merge pe o arena legendara din Europa: Celtic Park atrage 60.000 de suporteri la fiecare meci, iar atmosfera e incendiara. Neil Lennon, antrenorul scotienilor, spune ca e impresionat de CFR, insa avertizeaza echipa lui Dan Petrescu ca la retur va fi mult mai dificil cu Celtic Glasgow.



"E un rezultat foarte bun pentru noi, a fost un meci foarte bun, am obtinut o remiza cu gol in deplasare, asa ca e foarte important pentru meciul de saptamana viitoare. Va fi un nou joc pe care il asteptam cu nerabdare. Dar suntem foarte multumiti cu acest rezultat", a spus antrenorul scotienilor, Neil Lennon.

"Au fost periculosi, mai ales in prima repriza, iar apoi echipa a facut un meci mai bun in a doua repriza, dar in afara de asta, nu cred ca CFR ne-a cauzat prea multe probleme. Au marcat un gol foarte bun pe contraatac, dar noi am raspuns foarte bine si am fost foarte periculosi in repriza a doua, cand am jucat un fotbal bun. Asa ca, din pozitia in care ne aflam, in debut de sezon, suntem intr-o postura foarte buna", a precizat Lennon.



Neil Lennon: Am dat si 7 goluri acasa, suntem periculosi!

"Atmosfera, dar si golul pe care l-am marcat in deplasare, ceea ce este important, ne vor da un usor avantaj. Suntem periculosi pe teren propriu, stiti ca am marcat 5 goluri, apoi 7 in urmatorul meci acasa, cu fani multi, pe un teren bun, asa ca vrem sa le facem viata cat mai grea posibil celor de la Cluj. Mereu suntem ofensivi pe teren propriu si e foarte important sa scoatem tot ce putem din returul cu CFR", a explciat Lennon.

"Il stiu pe Dan din Premier League, a fost un jucator foarte bun si un gentleman si un antrenor strict, foarte respectuos si mi-a parut bine sa-l revad", a incheiat Lennon.

Meciul retur dintre Celtic si CFR e programat pe 13 august. Invingatoarea intalneste Slavia Praga in playoff-ul Champions League.