CFR CLUJ - CELTIC 1-1 | "Avem regrete, meritam sa castigam!" Dan Petrescu viseaza la un MIRACOL in Scotia! Ce l-a enervat la meciul tur

CFR Cluj este obligata sa marcheze in Scotia pentru a ajunge in play-off-ul UEFA Champions League.

Dan Petrescu si-a laudat jucatorii dupa egalul pe propriul teren, 1-1 cu Celtic, insa a fost nemultumit ca echipa sa nu a obtinut victoria.

"Dupa ce i-am studiat pe cei de la Celtic foarte bine, stiam ca sunt neinvinsi, nu mai stiu de cand au pierdut un meci oficial, stiam ca va fi foarte greu. Acum avem regrete, sunt foarte fericit de joc insa suparat de rezultat, meritam sa castigam. La un meci cu Celtic ai nevoie de noroc. Pana si la fazale fixe mingea parca n-a vrut sa intre, Burca, Omrani.



Ei au niste jucatori care vor ajunge la echipe foarte mari din Anglia si Spania. La ce echipa tanara au, consider ca au sanse mari sa ajunga departe si in Champions League. Golul lor a fost precedat de 2 faulturi.



100% vor ataca din minutul 1 pana in minutul 90. Astazi i-am vazut din primul minut, te spereai ce viteza au. Baietii mei au facut un meci mare, insa nu stiu daca mai pot repeta evolutia saptamana viitoare.



Ne trebuie putin noroc, organizare. Daca avem ocazii, trebuie sa o bagam in poarta iar ei sa o trimita in bara sau pe langa. Sper sa fie Dumnezeu sus si dupa 1-1 in tur sa vina o victorie la Glasgow. Sper sa obtinem rezultatul din Israel (2-2), ar fi excelent. Culio are sanse mici sa joace in retur" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Dan Petrescu a avut un mesaj scurt pentru MM Stoica, dupa ce a aflat de plecarea acestuia de la FCSB: "Ii doresc multa bafta si odihna placuta"