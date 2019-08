MM Stoica la CFR? Reactia lui Dan Petrescu dupa ce MM a plecat de la FCSB:"Vreau sa ii urez bafta!"

MM Stoica a plecat de la FCSB.

La finalul partidei cu Celtic, Dan Petrescu a vorbit despre plecarea lui MM de la FCSB, dar nu a vrut sa comenteze prea multe pe seama acestui fapt.

”Nu vreau sa comentez eu. Vreau sa ii urez bafta si odihna placuta!”, a declarat Petrescu, la finalul meciului cu Celtic.

MM Stoica a plecat de la FCSB, iar anuntul a fost facut chiar de Gigi Becali, cu o zi inaintea duelului cu Mlada din Europa League, joi seara in direct la Pro TV!

"MM a plecat! E prietenul meu, dar a venit si mi-a zis ca pleaca. Cel putin o perioada pleaca. El nu vrea (sa mai continue). Eu i-am zis: o sa facem ca acum 10 ani. Nu se mai duce in cantonamente. Eu i-am zis ca o sa vorbim peste o luna sa-i dau prima de calificare in grupele Europa League si a inceput sa rada.

Nu o sa se schimbe nimic intre noi, prietenia noastra. Are nevoie de niste momente de odihna. N-o sa fac asta (sa vina cineva in locul lui), am sa-i demonstrez ca sunt prieten cu el. El pleaca prieten, m-a rugat sa nu-l intorc din drum. <<Vreau sa plec, lasa-ma sa plec>> mi-a spus" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

MM Stoica anuntase marti seara ca se gandeste sa ia o pauza: "Cred ca am si eu nevoie de o pauza, am probleme personale, o persoana foarte apropiata care e pe moarte. Pana la urma nu fotbalul este cel mai important in viata noastra. Am si eu o perioada in care trebuie sa ma gandesc bine la ce voi face," spunea MM Stoica.