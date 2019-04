BREAKING NEWS | "E o recidiva, situatia e mult mai grava!" Pintilii, OUT pana la finalul sezonului?

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Mihai Pintilii a rezistat doar 17 minute in partida cu Sepsi OSK de luni seara, fiind inlocuit din cauza unei accidentari. Desi Mihai Teja a anuntat ca a fost vorba despre o contractura, lucrurile sunt mult mai grave. Alexandru Boc a dezvaluit ca Mihai Pintilii a suferit o recidiva a accidentarii suferite la partida cu Voluntari ce l-a facut indisponibil pentru meciurile cu Viitorul si Astra.

"Este vorba despre o recidiva la Pintilii. El a avut ruptura de muschi. Un doctor reputat mi-a spus ca cel mai bun medicament la o ruptura de muschi este pauza. El a fost la renumita Marijana unde se duc toti fotbalistii, i-a facut infiltratii. I-a spus ca s-a prins muschiul si acum probabil o sa stea mult mai mult decat a stat prima data!



Este exact in acelasi loc. E pacat pentru el ca pierde meciurile cele mai importante iar el este o piesa foarte importanta in angrenajul echipei, poate sa dea un plus. Nu stiu cine poate sa-i ia locul pentru ca trebuie sa si dirijezi jocul, nu este suficient sa ai valoare, sa ii coordonezi pe jucatorii tineri din jurul tau. Si el se descurca foarte bine" a spus Alexandru Boc la Ora Exacta in Sport.