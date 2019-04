"Teja e pe post de travestit acolo! El cred ca a luat licenta de preparator fizic, nu de antrenor!" Atac incredibil asupra antrenorului de la FCSB

Cornel Dinu a mitraliat toata conducerea FCSB-ului, de la antrenor, la patron.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

FCSB a castigat cu 2-0 in fata celor de la Sepsi, insa lucrurile nu sunt deloc linistite la echipa lui Mihai Teja. Acesta a fost pus la zid pentru inlocuirea lui Olimpiu Morutan de la pauza dupa ce il trimisese pe teren pe mijlocasul de 20 de ani in minutul 17, dupa accidentarea lui Pintilii. Cornel Dinu este convins ca Teja s-a conformat deciziei lui Gigi Becali in cazul acestei schimbari.



"Schimbarea asta nu a facut-o Teja si nu a facut-o nici Lutu, care e singurul care stie fotbal din loja FCSB. E vorba despre un mulgator de oi si de fotbal. Teja asta, saracul, a facut licenta in Italia, dar cred ca de preparator fizic.



El e pe post de travestit acolo, nu de antrenor. Acolo este un dezastru" a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.