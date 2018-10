CFR CLUJ - CRAIOVA 0-0 | "E o poarta BLESTEMATA pentru noi! Meritam sa castigam!" Ce a spus Bancu dupa egalul cu campioana

Universitatea Craiova a trecut pe langa victorie la Cluj dupa un penalty ratat in finalul meciului de catre Mitrita.

Nicusor Bancu a fost unul dintre cei mai periculosi jucatori ai celor de la Universitatea Craiova - o data s-a opus Arlauskis, apoi mingea a trecut aproape de vinclu.

"In fotbal se poate intampla orice, Gustavo a ratat la fel sezonul trecut. E o poarta blestemata. Important este sa mergem inainte si sa jucam bine cu Hermannstadt si sa castigam. Unde ma baga Mister, acolo voi juca. Imi place si ca fundas stanga, si mijlocas stanga.



Eu zic ca am dominat jocul, au avut si ei cateva ocazii dar cred ca meritam sa castigam jocul. Am pierdut cu totii 2 puncte aici si mergem mai departe. Daca ne uitam in clasament, Steaua are prima sansa, au 4 puncte avans. Dar in fotbal se poate intampla orice, mai ales ca se injumatatesc punctele in play-off. Important este sa ajungem noi in play-off si apoi vedem.



Cu siguranta (Cosmin Contra) a venit sa vada mai multi jucatori si de la noi, si de la CFR. Sper ca am avut o prestatie buna si ca pe viitor sa fiu chemat la echipa nationala" a spus Nicusor Bancu la Digi Sport dupa partida.