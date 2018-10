CFR CLUJ - CRAIOVA | GHINION URIAS pentru Tucudean! Cum a putut sa se aleaga cu ochiul umflat

Craiova domina pe terenul lui CFR, iar lucrurile merg din rau in mai rau pentru baietii lui Conceicao.

I-a stat inima in loc selectionerului Contra. Tucudean a primit ingrijiri medicale dupa ce a fost lovit cu cotul in ochi in minutul 56 al partidei cu CS U Craiova. Intr-un duel pentru minge cu Donkor, atacantul nationalei a fost lovit involuntar cu cotul. Fundasul oaspetilor era cu spatele, iar in incercarea de a se desprinde de atacantul CFR-ului, l-a lovit pe acesta.

Donkor a primit cartonas galben, iar Tucudean s-a ales cu ochiul umflat si a petrecut minute bune pe marginea terenului. Tucudean si Keseru sunt singurii atacanti pe care se poate baza Contra la nationala.