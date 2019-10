Arlauskis o COMITE! Portarul face o greseala URIASA si o ingroapa pe CFR Cluj! Poli Iasi a dat lovitura si urca pe loc de play-off

Poli Iasi - CFR Cluj 2-1 a fost ultimul meci al rundei cu numarul 14 din Liga 1.

CFR Cluj a deschis scorul in minutul 10 prin Costache, dar apoi a fost egalata pe finalul primei reprize. In minutul 45, Passaglia a inscris cu un sut de la marginea careului, in care portarul clujenilor putea sa faca mai mult.

Arlauskis a avut o zi slaba si a gafat incredibil in minutul 76, cand Gallego le-a dat lovitura de gratie clujenilor.

Gallego a sutat la coltul scurt si Arlauskis a scapat mingea pe sub el.

Cu aceasta victorie impotriva CFR-ului, Poli Iasi urca pe loc de play-off si are 21 de puncte.