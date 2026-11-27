Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, poreclit "Bebeto", are un gol și trei pase decisive în acest sezon din Liga 3, iar Voința Crevedia ocupă locul 5 în seria a treia după 14 etape.

Laurențiu Reghecampf Jr.: "Joc număr 8, îmi place să bag alunecări, să atac, joc din două-trei atingeri"

Folosit în rolul de număr 10 la Crevedia, Reghecampf Jr. și-a descris stilul de joc într-un interviu pentru PRO TV, în care a explicat și care sunt cele mai mari dorințe ale sale - un transfer în Superliga și convocarea la echipa națională.

"Totul e foarte bine la Crevedia. Avem rezultate foarte bune. Ne-am propus să prindem play-off-ul și să ne luptăm la promovare. Avem un grup foarte frumos, am rămas aici și anul ăsta, avem un staff și o conducere foarte bună. Luptăm să promovăm. Am dat primul meu gol de anul ăsta în urmă cu trei etape, iar în ultima etapă am dat și pasă de gol. Sunt în formă bună.

Joc mijlocaș central, în general număr 8, dar aici am fost reprofilat număr 10. Am mai jucat și număr 6, am mai jucat și în bandă. În general, la mijloc joc. Cel mai bine mă simt ca număr 8. Îmi place să bag alunecări, îmi place să atac, dar și să mă apăr. Joc foarte simplu, din două-trei atingeri maxim. Caut spații, dau pase în gaură sau trag la poartă.

Mama este cea mai importantă persoană. M-a ajutat foarte mult, mereu vorbește cu mine", a spus Laurențiu Reghecampf Jr. pentru PRO TV.

Întrebat cu ce fotbalist crede că se aseamănă, "Bebeto" a spus: "Toni Kroos. Eficient, nu prea pierd mingea și mereu mă uitam la el. E unul dintre preferații mei".