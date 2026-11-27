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Narcisa Lecușanu, vicecampioană mondială la handbal: „Clar este o anomalie în handbalul românesc. Mă întreabă și colegii de la Federația Internațională. Autoritățile trebuie să investească și la nivelul de jos”

Narcisa Lecușanu: „Luăm medalie la Mondiale când vrem noi! Când vrem noi să ne implicăm în dezvoltarea handbalului. Trebuie doar să credem și să muncim”

Narcisa Lecușanu: „Luăm medalie la Mondiale când vrem noi! Când vrem noi să ne implicăm în dezvoltarea handbalului. Trebuie doar să credem și să muncim”

Narcisa Lecușanu, vicecampioană mondială la handbal: „Clar este o anomalie în handbalul românesc. Mă întreabă și colegii de la Federația Internațională. Autoritățile trebuie să investească și la nivelul de jos”

Narcisa Lecușanu: „Luăm medalie la Mondiale când vrem noi! Când vrem noi să ne implicăm în dezvoltarea handbalului. Trebuie doar să credem și să muncim”

Narcisa Lecușanu, vicecampioană mondială la handbal: „Clar este o anomalie în handbalul românesc. Mă întreabă și colegii de la Federația Internațională. Autoritățile trebuie să investească și la nivelul de jos”

Narcisa Lecușanu, vicecampioană mondială la handbal: „Clar este o anomalie în handbalul românesc. Mă întreabă și colegii de la Federația Internațională. Autoritățile trebuie să investească și la nivelul de jos”

Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, Remus Achim a dezvăluit o parte din evaluările primite din partea unor sportivi ca Narcisa Lecușanu, Simona Halep și Adrian Mutu, după filmarea documentarelor care pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Regizorul Achim dezvăluie că mesajele sportivilor reprezintă una dintre marile surse de inspirație care îi permit să continue în explorarea de povești noi prin care să transmită lecții de viață prețioase urmăritorilor.

Narcisa Lecușanu, după vizionarea documentarului: „Am inima în lacrimi”.

„La fiecare film pe care l-am făcut până acum e foarte multă muncă de convingere cu 'personajul.'

După filmări vine momentul care îmi dă mie încredere, acel mesaj de la 2-3 noaptea, când termin eu filmul și i-l trimit sportivului și îmi spune că a stat treaz să îl vadă sau că a plâns... Narcisa mi-a trimis zilele trecute un mesaj: 'am inima în lacrimi.'

Se zbârlește părul pe mine în momentul acela, nici nu știu ce să răspund. Pur și simplu, îmi dau seama că am făcut un lucru bun. Acesta e scopul, în final: să tratez sportivul corect și, pentru cei care se uită, să le ofer o experiență interesantă. Să nu piardă timpul uitându-se.

Astfel de mesaje îmi dau încredere să continui să fac aceste filme. Eu cred puternic în conținut local, adică avem nevoie de povești din sport, care să ne inspire. Sportul ajunge la foarte mulți oameni, la tineri. Prin aceste povești tinerii pot fi motivați să facă un sport, chiar dacă nu neapărat de performanță,” a declarat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mircea Lucescu l-a inspirat pe Remus Achim, care vrea să transmită lecțiile mai departe

La Poveștile Sport.ro, Remus Achim l-a amintit pe Mircea Lucescu și un principiu de viață după care acesta din urmă și-a condus existența.

„Poate nu am apreciat așa cum trebuie, la momentul respectiv, când domnul Mircea Lucescu mi-a zis, într-un interviu, că sportul e viață.

Poate că nu mi-am dat seama atunci, dar acum văd că sportul e viață. Dacă faci sport, ai o viață echilibrată și sănătoasă,” a adăugat Remus Achim, la Poveștile Sport.ro.