Skovens Arena își va deschide curând porțile în Aarhus. Chiar dacă echipa locală nu este în cea mai fericită situație, pe locul opt, în afara locurilor de play-off, fanii așteaptă cu nerăbdare anul 2027, când va avea loc marea inaugurare.

Skovens Arena din Aarhus este aproape gata!

Recent, clubul a postat un videoclip din interiorul noului stadion, iar reacțiile au fost pe măsură. Așa cum se poate vedea, arena este aproape gata, urmând ca, cel mai probabil, curând să fie montate scaunele.

Toate costurile construcției se vor ridica la 140 de milioane de euro, iar marea inaugurare ar urma să aibă loc în luna martie.