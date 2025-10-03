Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni, unde a ploua torențial în prima parte a meciului. Partida a fost decisă de golul lui Stipe Perica din minutul 65.

Unirea Slobozia - Dinamo a contat pentru etapa cu numărul 12 din sezonul regulat al Superligii României și a fost transmisă în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.



Danny Armstrong, furios după Slobozia - Dinamo: ”Condiții nebune! A fost foarte greu”



Danny Armstrong, titular și scos în minutul 68 de Zeljko Kopic, a vorbit la flash-interviu despre condițiile dificile pe care a fost nevoit să le înfrunte la Clinceni.



”Au fost condiții dificile. Toată lumea mi-a spus că m-am simțit ca acasă, dar acasă nu s-ar fi jucat niciodată în condițiile astea nebune. A fost foarte greu. Nu știai unde se va opri balonul, unde se va duce.



Nu puteai anticipa nimic. Trebuia să faci tot ce poți cu ceea ce aveai la dispoziție. În repriza secundă, am simțit că am jucat mai bine. Cred că condițiile s-au îmbunătățit un pic”, a spus Armstrong după meci.

Echipele de start

Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă,, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said

Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea

Antrenor: Andrei Prepeliță



Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean

Absenți: A. Mazilu (nerefăcut), Ikoko (incert)

Antrenor: Zeljko Kopic

