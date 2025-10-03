Afectat de ploaia abundentă, terenul de la Clinceni a avut serios de suferit, iar jocul a lăsat de dorit. Totuși, Dinamo a plecat cu toate punctele datorită golului înscris de Stipe Perica în actul secund.

Andrei Nicolescu, după Unirea Slobozia - Dinamo 0-1: "Un astfel de meci nu se poate juca"



Andrei Nicolescu a spus după meci că partida nu ar fi trebuit să se dispute, având în vedere că integritatea jucătorilor a fost periclitată. Președintele lui Dinamo anunță că va trage un semnal de alarmă inclusiv la AFAN (Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori).



"Trei puncte foarte importante, dar nu trebuia să jucăm. Teoretic, un astfel de meci nu se poate juca. E polo, nu e fotbal! Noi trebuie să protestăm. Astfel de meciuri, cel puțin prima repriză, nu se pot juca. E o chestie în care compromitem fotbalul, compromitem cluburile. Nu mi se pare normal să se dea drumul în astfel de condiții la meci.



Noi o să tragem un semnal de alarmă. O să văd și la AFAN. Și AFAN trebuie să fie responsabilă pentru securitatea jucătorilor. Nu poți să-i pui să joace în astfel de condiții. AFAN-ul le protejează interesele fotbaliștilor, dar când? Cred că toată lumea e responsabilă de asta.



Punctele sunt foarte importante. Sunt foarte mulțumit că le-am obținut. Prima repriză, polo. A doua, un pic fotbal, un pic polo. Dar mă bucur că am învățat să luăm puncte cu echipele mici. Avem alt tip de rezultate, ceea ce ne arată că facem progres", a spus Andrei Nicolescu, la 48TV.

