Pe parcursul emisiunii, fostul fotbalist a vorbit despre perioada petrecută la Sportul Studențesc și despre colegii alături de care a format una dintre cele mai cunoscute echipe din fotbalul românesc al anilor 2000.

Patriche este produs al clubului din Regie și a evoluat la Sportul Studențesc între 2005 și 2013. Fundașul a prins „Gașca Nebună”, alături de jucători precum Dacian Varga, Marius Oae, Vasile Nicola, Costin Curelea și Viorel Ferfelea.

Răzvan Patriche a numit cel mai „nebun” coleg din „Gașca Nebună”

În timpul emisiunii, Costin Ștucan l-a întrebat pe Patriche cine era cel mai „nebun” coleg din vestiar. Fostul fundaș nu a stat pe gânduri și a nominalizat mai mulți fotbaliști.

„Cel mai nebun coleg? Era și Varga. Dacian Varga, Oae, Marius Oae. Aveam Nicola, aveam o brigadă frumoasă, da. Curelea era mai serios. Ferfelea era mai așa...”, a spus Răzvan Patriche.

Patriche a rămas la Sportul Studențesc până în 2013 și a strâns 177 de meciuri și nouă goluri în campionat pentru formația din Regie. Apoi a mai jucat la ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni, CS Afumați și Dinamo București. La Dinamo a purtat și banderola de căpitan, iar în 2025 și-a încheiat cariera de fotbalist.