Gigi Becali a văzut primul meci cu Reghecampf și a făcut anunțul: ”Ce să facă Reghe, mă?”

Golul victoriei i-a aparținut lui Alexandru Stoian, care a marcat cu capul, la doar câteva minute după ce Habib Sylla a văzut ”roșu” direct pentru un fault asupra lui Korenica.

Gigi Becali a reacționat la finalul meciului. Prezent pe stadion la meciul cu Oțelul Galați, Gigi Becali a fost întrebat despre promisiunea făcută de Laurențiu Reghecampf în momentul în care antrenorul a preluat echipa. Reghecampf i-a promis patronului de la FCSB că va câștiga titlul.

Totuși, Gigi Becali crede că Reghe nu poate face acest lucru cu lotul pe care îl are în acest moment la dispoziție, motiv pentru care finanțatorul roș-albaștrilor este decis să facă noi transferuri. Becali nu a fost mulțumit de felul în care s-au prezentat Korenica și David Miculescu și nici Garita. Totuși, patronul de la FCSB speră că o parte din probleme se vor mai rezolva odată cu revenirea lui Denis Drăguș și a lui Boutoutaou.

”Păi nu ca Reghe, Reghe a făcut bine, Reghe, că am văzut agresivitate. Ne trebuie jucători! Ce să facă Reghe, mă? Ce să faci? N-ai ce să faci! Dacă n-ai cu ce? Ce poate să facă Reghe? Ce a făcut și Gică (n.r. - Hagi), dacă n-are valoare echipa! N-ai benzi, n-ai număr 10... hai că 10 l-am avut, că e Cisotti. N-ai atacant... ce să facă?

Lasă că iau eu acum în iarnă. Să dea Dumnezeu să o ținem așa la nivelul ăsta 7-8 etape. Degeaba zice Reghe, că n-ai cum să mergi pe primul loc cu echipa asta, că n-ai cu cine. E posibil, că vine Drăguș, vine și Boutouatou, că el zice că e de Champions League, mie nu mi s-a părut, dar e posibil! El zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar eu aduc jucători acum. Nu mai!”, a spus Gigi Becali după meci.