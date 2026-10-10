Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 19:30. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford

Manchester United, locul 12 în Premier League după 5 etape, a obținut o singură victorie în acest sezon, 5-2 pe terenul nou-promovatei Ipswich. Ulterior, pentru echipa lui Michael Carrick au urmat remiza cu Everton (2-2), eșecul dramatic cu Manchester City (0-1) și egalul de pe terenul lui Fulham (1-1).

Deși va avea în față ultima clasată din Premier League, cu doar două goluri marcate în cinci etape, Michael Carrick a vorbit laudativ despre Tottenham.

"Dacă ne uităm strict la puncte, cred că au jucat mult mai bine decât arată clasamentul, în anumite momente. Când te uiți la meciurile lor, vezi o echipă foarte bună, cu câțiva jucători foarte valoroși, evident.

Și-au construit în această vară un lot puțin diferit față de ceea ce au avut poate în trecut. Dar sunt o echipă bună. Înțeleg întrebarea legată de numărul de puncte, însă noi nu intrăm în meci așteptându-ne la altceva decât la cea mai bună versiune a lor, la ceea ce știm că sunt capabili să ofere.

Și, de fapt, au și arătat asta în mare parte, doar că probabil nu au obținut rezultatele pe care evoluțiile lor le-ar fi meritat", a spus Michael Carrick.

De partea cealaltă, Tottenham traversează un start dezastruos de sezon. Nu are nicio victorie, a obținut doar două puncte, iar singurele goluri marcate au venit etapa trecută, la eșecul contra lui Aston Villa, scor 2-3.

Roberto De Zerbi speră să obțină prima victorie din acest sezon chiar pe Old Trafford, iar înaintea meciului cu Manchester United a vorbit despre eficiența foarte scăzută din atac.

"Aștept meciul acesta de trei săptămâni, pentru că, după înfrângerea de acasă cu Aston Villa, eu, personal, aș fi vrut să jucăm chiar a doua zi.

Cred că ne-am creat suficiente ocazii pentru a marca mult mai multe goluri în aceste șapte meciuri. Chiar și cu această îmbunătățire, cred că am avut calitatea necesară pentru a înscrie mai mult. Oricum, cel mai important este să ducem mingea în zona porții. Am ajuns acolo de foarte, foarte multe ori", a spus De Zerbi.

Clasamentul din Premier League