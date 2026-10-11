Singurul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Stoian, în minutul 65. După meci, Karlo Muhar a recunoscut că perioada de pregătire sub comanda lui Reghecampf a fost extrem de solicitantă, dar consideră că echipa începe să arate semne pozitive.

„Sunt foarte fericit pentru viitor și pare să fie un nou start. Ne-am întrebuințat la maximum în aceste două săptămâni la antrenamente, iar acum știam că o să vină și golul”, a declarat mijlocașul.

„A fost cea mai grea perioadă din viața mea de jucător (n.r. perioada de pregătire cu Laurențiu Reghecampf). Avem o echipă bună, mă refer mai ales la personalitate”, a spus Muhar.

Ce i-a trecut prin minte când Reghecampf i-a oferit banderola de căpitan

Croatul a recunoscut că nu se aștepta să primească banderola, însă este mândru de noul rol.

„Am fost puțin surprins, dar sunt foarte mândru de acest lucru. Este cel mai mare club din România și nu ai cum să nu simți o presiune când ești căpitanul echipei”, a mai afirmat fotbalistul.

După victoria cu Oțelul, FCSB ocupă locul 7 în Superliga, cu 15 puncte. Gălățenii au 10 puncte și se află pe poziția a 14-a. Pentru roș-albaștri urmează deplasarea cu FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.