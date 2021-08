EXCLUSIV | „Intrai cu autocarul într-o cușcă de fier!” Vivi Răchită, dezvăluiri din infernul de la Bastia

Din articol Evenimente reprobabile la meciul dintre Nice și Marseille

Bastia, o calificare „dureroasă” pentru români!

Incidentele ireale petrecute la meciul dintre Nice și Marseille le-au amintit românilor de meciul disputat de Steaua cu Bastia, în preliminariile Cupei UEFA.

Pe 4 noiembrie 1997, Steaua a întâlnit-o pe Bastia, în turul doi preliminar al Cupei UEFA. La București a fost 1-0 pentru steliști, iar la Bastia a fost... măcel (3-2).

La capătul celor 90 de minute Steaua a obținut calificarea în turul trei preliminar, însă partida avea să devină una de neuitat din cauza incidentelor de la final.

Valeriu Răchită, fost jucător al Stelei la acea vreme, a povestit cum au decurs ostilitățile la meciul pe care steliștii nu-l vor uita niciodată.

„Noi nu am aruncat cu nicio sticlă înapoi. Nu știam cum să ne ferim în teren... cu atât mai puțin să aruncăm înapoi. Am scăpat, dar am scăpat pentru că stadionul de la Bastia era construit în așa fel ca să se scape.

Intrai cu autocarul într-o cușcă de fier și din ușa autocarului intrai direct în autocar.

Era mai greu să ajungi de pe teren la vestiar, dar după ce ajungeai acolo... Cănd am ajuns la vestiar după calificare și ne-am bucurat pentru calificare și am auzit niște picioare în ușă, s-a făcut liniște instant.

Toată lumea era speriată. „Lăcă” (Marius Lăcătuș), pe care îl știm... și-a luat niște palme și picioare de la Mendy, de n-am văzut așa ceva. Frica a existat de la pauză, după acel clinci de la vestiar, până la final, când nu mai puteam pleca de pe stadion”, a spus Vivi Răchită la PRO X, în cadrul emisinii Ora exactă în sport.

Evenimente reprobabile la meciul dintre Nice și Marseille



Din păcate evenimentele de la meciul Stelei cu Bastia nu au rămas doar o amintire irepetabilă. Noul sezon din Ligue 1 a adus pe tapet evenimente similare.

Meciul dintre Nice și Marseille, din etapa a treia a campionatului de fotbal al Franţei, a fost întrerupt duminică seara după ce suporterii au invadat terenul în urma unui incident care a încins spiritele - un recipient de plastic cu apă aruncat spre internaţionalul Dimitri Payet, care l-a aruncat înapoi în tribune

Incidentele au izbucnit în min. 75, când, aflat la colţul terenului, Dimitri Payet a aruncat în tribună unul dintre numeroasele recipiente cu apă care îl vizau de fiecare dată când încerca să execute un corner. Crainicul stadionului făcuse apel anterior la spectatori să nu mai arunce cu obiecte din tribune.

Alvaro Gonzalez şi Mattéo Guendouzi, alţi doi jucători ai oaspeţilor, au intervenit şi ei, iar mai mulţi stewarzi au încercat să liniştească spectatorii, s-au schimbat lovituri între jucători pe teren, între stewarzi şi spectatori, totul încheindu-se cu invadarea terenului de către fani. Pe reţelele de socializare au circulat imagini cu urmele lăsate de lovituri pe corpurile jucătorilor de la Olympique Marseille, printre cei mai afectaţi fiind Luan Peres şi Payet.

Incidentele de la Nisa survin la o săptămână după ce partida dintre Montpelier şi Marseille (2-3) a fost întrerupt tot pentru aruncarea de recipiente cu apă pe teren.

