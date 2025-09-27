Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: "Îl poate aduce, se potrivește excelent"

La câteva zile după succesul lui FCSB contra lui Go Ahead Eagles, site-ul olandez FootballTransfers a realizat un material amplu folosindu-se de datele oferite de compania de statistică SciSports. Concluzia? "David Miculescu s-ar putea transfera în Eredivisie după ce a marcat contra lui Go Ahead", au titrat batavii.

David Miculescu, propus în Eredivisie, la Twente



David Miculescu este considerat o variantă excelentă pentru atacul lui Twente, formație care ocupă locul 6 în Eredivisie după primele 7 etape din acest sezon.



"În căutare de întăriri, FC Twente ar trebui să urmărească atent meciul lui Go Ahead Eagles contra lui FCSB. David Miculescu a fost principalul jucător care i-a pus probleme echipei din Deventer în prima repriză. Tot el a marcat, iar potrivit datelor oferite de SciSports, atacantul de 24 de ani ar fi un transfer bun pentru FC Twente, care a avut un început slab de sezon", mai scriu olandezii.

