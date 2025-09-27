Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: "Îl poate aduce, se potrivește excelent"

Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: &Icirc;l poate aduce, se potrivește excelent Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a debutat cu dreptul în faza principală din Europa League, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, după un gol marcat de David Miculescu în primul sfert de oră al partidei de la Deventer.

TAGS:
David MiculescuFCSBtwenteEredivisieGo Ahead Eagles
Din articol

La câteva zile după succesul lui FCSB contra lui Go Ahead Eagles, site-ul olandez FootballTransfers a realizat un material amplu folosindu-se de datele oferite de compania de statistică SciSports. Concluzia? "David Miculescu s-ar putea transfera în Eredivisie după ce a marcat contra lui Go Ahead", au titrat batavii.

David Miculescu, propus în Eredivisie, la Twente

David Miculescu este considerat o variantă excelentă pentru atacul lui Twente, formație care ocupă locul 6 în Eredivisie după primele 7 etape din acest sezon.

"În căutare de întăriri, FC Twente ar trebui să urmărească atent meciul lui Go Ahead Eagles contra lui FCSB. David Miculescu a fost principalul jucător care i-a pus probleme echipei din Deventer în prima repriză. Tot el a marcat, iar potrivit datelor oferite de SciSports, atacantul de 24 de ani ar fi un transfer bun pentru FC Twente, care a avut un început slab de sezon", mai scriu olandezii.

"Miculescu s-ar potrivit excelent la Twente"

Cei de la SciSports au analizat modul în care David Miculescu s-ar putea plia pe stilul de joc al lui Twente, iar concluzia olandezilor este clară: "Datele arată că românul are un rating de 79 în ceea ce privește modul în care s-ar plia la Twente. Având în vedere stilul de joc al echipei, Miculescu s-ar potrivit excelent aici".

Twente a avut un start slab de sezon, cu trei eșecuri în primele patru etape, ceea ce a dus la demiterea antrenorului Joseph Oosting. În locul său a fost numit recent John van den Brom (58 de ani), cel care a început cu două victorii în Eredivisie: 5-1 cu Sparta Rotterdam și 3-2 cu Fortuna Sittard.

Clubul din Enschede a ratat dramatic participarea în cupele europene din acest sezon. Twente a pierdut finala barajului pentru Conference League, 2-3 contra lui AZ Alkmaar.

În vară, Twente a cedat doi jucători importanți din ofensivă: Sem Steijn, golgheterul din sezonul trecut, a fost vândut la Feyenoord pentru 10 milioane de euro, iar Michál Sadilek a plecat la Slavia Praga în schimbul sumei de 3,5 milioane de euro.

VIDEO David Miculescu, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Sperăm să repetăm parcursul european de anul trecut"

ULTIMELE STIRI
UTA Arad &ndash; FK Csikszereda 0-0: arădenii au rămas &icirc;n zece oameni, intră la UTA golgheterul naționalei!
UTA Arad – FK Csikszereda 0-0: arădenii au rămas în zece oameni, intră la UTA golgheterul naționalei!
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: &rdquo;Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru&rdquo;
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru”
Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este &icirc;n finala Campionatului Mondial
Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial
Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat &icirc;n 90+6 și au c&acirc;știgat la două goluri diferență
Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat în 90+6' și au câștigat la două goluri diferență
Gestul lui Helmut Duckadam cu c&acirc;teva zile &icirc;nainte de tragedie: &rdquo;Un om cu suflet mare&rdquo;
Gestul lui Helmut Duckadam cu câteva zile înainte de tragedie: ”Un om cu suflet mare”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
UTA Arad &ndash; FK Csikszereda 0-0: arădenii au rămas &icirc;n zece oameni, intră la UTA golgheterul naționalei!

UTA Arad – FK Csikszereda 0-0: arădenii au rămas în zece oameni, intră la UTA golgheterul naționalei!

Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: &rdquo;Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru&rdquo;

Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru”

Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este &icirc;n finala Campionatului Mondial

Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial

Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat &icirc;n 90+6 și au c&acirc;știgat la două goluri diferență

Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat în 90+6' și au câștigat la două goluri diferență

Gestul lui Helmut Duckadam cu c&acirc;teva zile &icirc;nainte de tragedie: &rdquo;Un om cu suflet mare&rdquo;

Gestul lui Helmut Duckadam cu câteva zile înainte de tragedie: ”Un om cu suflet mare”

Olympique Marseille și Roberto De Zerbi, lideri &icirc;n Ligue 1, cu gol decisiv &icirc;n 90+1! Succesul lui OM a fost LIVE pe VOYO

Olympique Marseille și Roberto De Zerbi, lideri în Ligue 1, cu gol decisiv în '90+1! Succesul lui OM a fost LIVE pe VOYO



Recomandarile redactiei
Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00
Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: &rdquo;Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru&rdquo;
Gardoș și Raț au comentat gafa lui Ekitike la Liverpool: ”Ați văzut reacția lui Slot? / Irelevant! Trebuie să fii conștient de un singur lucru”
Gestul lui Helmut Duckadam cu c&acirc;teva zile &icirc;nainte de tragedie: &rdquo;Un om cu suflet mare&rdquo;
Gestul lui Helmut Duckadam cu câteva zile înainte de tragedie: ”Un om cu suflet mare”
UTA Arad &ndash; FK Csikszereda 0-0: arădenii au rămas &icirc;n zece oameni, intră la UTA golgheterul naționalei!
UTA Arad – FK Csikszereda 0-0: arădenii au rămas în zece oameni, intră la UTA golgheterul naționalei!
Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat &icirc;n 90+6 și au c&acirc;știgat la două goluri diferență
Brentford - Manchester United 3-1 | Ce meci! Gazdele au marcat în 90+6' și au câștigat la două goluri diferență
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: &bdquo;Pe el l-aș pune acolo!&rdquo;
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Florin Tănase l-a retras pe un jucător de la FCSB! &Icirc;i va lua locul!
Florin Tănase l-a "retras" pe un jucător de la FCSB! "Îi va lua locul!"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
GOL SENZATIONAL marcat de Bogdan Stancu! Super executia reusita in amicalul cu Twente! VIDEO
GOL SENZATIONAL marcat de Bogdan Stancu! Super executia reusita in amicalul cu Twente! VIDEO
El e romanul SENZATIE care i-a disperat pe bogati! Un pusti creste printre SUPER campioni pentru a fi STAR in nationala! Vezi ce poate sa faca
El e romanul SENZATIE care i-a disperat pe bogati! Un pusti creste printre SUPER campioni pentru a fi STAR in nationala! Vezi ce poate sa faca
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!