Ce surpriză! Eroul lui FCSB, propus pentru un transfer spectaculos: "Îl poate aduce, se potrivește excelent"

La câteva zile după succesul lui FCSB contra lui Go Ahead Eagles, site-ul olandez FootballTransfers a realizat un material amplu folosindu-se de datele oferite de compania de statistică SciSports. Concluzia? "David Miculescu s-ar putea transfera în Eredivisie după ce a marcat contra lui Go Ahead", au titrat batavii.
David Miculescu, propus în Eredivisie, la Twente
David Miculescu este considerat o variantă excelentă pentru atacul lui Twente, formație care ocupă locul 6 în Eredivisie după primele 7 etape din acest sezon.
"În căutare de întăriri, FC Twente ar trebui să urmărească atent meciul lui Go Ahead Eagles contra lui FCSB. David Miculescu a fost principalul jucător care i-a pus probleme echipei din Deventer în prima repriză. Tot el a marcat, iar potrivit datelor oferite de SciSports, atacantul de 24 de ani ar fi un transfer bun pentru FC Twente, care a avut un început slab de sezon", mai scriu olandezii.
"Miculescu s-ar potrivit excelent la Twente"
Cei de la SciSports au analizat modul în care David Miculescu s-ar putea plia pe stilul de joc al lui Twente, iar concluzia olandezilor este clară: "Datele arată că românul are un rating de 79 în ceea ce privește modul în care s-ar plia la Twente. Având în vedere stilul de joc al echipei, Miculescu s-ar potrivit excelent aici".
Twente a avut un start slab de sezon, cu trei eșecuri în primele patru etape, ceea ce a dus la demiterea antrenorului Joseph Oosting. În locul său a fost numit recent John van den Brom (58 de ani), cel care a început cu două victorii în Eredivisie: 5-1 cu Sparta Rotterdam și 3-2 cu Fortuna Sittard.
Clubul din Enschede a ratat dramatic participarea în cupele europene din acest sezon. Twente a pierdut finala barajului pentru Conference League, 2-3 contra lui AZ Alkmaar.
În vară, Twente a cedat doi jucători importanți din ofensivă: Sem Steijn, golgheterul din sezonul trecut, a fost vândut la Feyenoord pentru 10 milioane de euro, iar Michál Sadilek a plecat la Slavia Praga în schimbul sumei de 3,5 milioane de euro.
