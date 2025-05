CFR Cluj a cucerit, la Arad, Cupa României, după finala câștigată în fața celor de la Hermannstadt, scor 3-2.

Acest succes a mai „reparat“ un pic lucrurile, după un sezon în care formația din Gruia a ratat accederea în grupa de Conference League – a „reușit“ să piardă play-off-ul cu Pafos din Cipru! – și a ratat și titlul, fiind surclasată de FCSB mult mai clar decât ce arată acum clasamentul Superligii.

Victoria din cupă, deși importantă, n-a șters, totuși, impresia că CFR Cluj e o echipă blazată. Ceea ce nu e tocmai surprinzător, când vedem că în lotul lui Dan Petrescu sunt jucători precum Djokovic (35 de ani), Deac (39 de ani) și Camora (38 de ani).

Neluțu Varga: „Nu îi lăsăm de izbeliște“

Încă din timpul sezonului, clujenii au anunțat că acest sezon va fi ultimul pentru Deac și Camora, în tricoul CFR-ului. Problema e că Mario Camora, spre exemplu, tocmai a anunțat că mai vrea să joace fotbal, după cum sport.ro a arătat aici.

În acest context, patronul CFR-ului, Neluțu Varga, a avut o declarație pentru Fanatik prin care le-a oferit o rază de speranță celor doi veterani ai echipei.

„Cu băieții, cu Deac și Camora, urmează să am o discuție la terminarea campionatului să vedem ce e mai bine pentru ei și pentru club. Încă nu am luat o decizie. Vedem, s-ar putea să aprob să rămână. Dacă nu, le găsim un loc în conducere. Nu îi lăsăm de izbeliște, nu se pune problema asta. Sperăm să mai meargă un an împreună. Mă bucur pentru succesul de aseară, să le dea Dumnezeu sănătate, îi felicit pe băieți!“, a spus finanțatorul formației din Gruia.