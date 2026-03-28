Ion Țiriac, revoltat de proiectul noului stadion Dinamo: ”Cea mai mare prostie!”

Lucrările sunt în toi pentru noul stadion al lui Dinamo, iar peste câțiva ani noua arena va fi inaugurate.

Întrebat despre noul stadion de care va beneficia Dinamo, Ion Țiriac nu a fost deloc încântat și a mărturisit că nu este deloc mulțumit de proiect.

Ion Țiriac, nemulțumit de proiectul noului stadion Dinamo

O simulare a noului stadion Dinamo / Foto Ministerul Dezvoltării
Afaceristul crede că locația vechiului stadion din Ștefan cel Mare nu mai este potrivită pentru a fi ”casa” ”Câinilor”

Țiriac crede că stadionul, deși va fi unul ultramodern, nu va avea suficiente locuri de parcare, iar amplasarea arenei în Ștefan cel Mare va da peste cap traficul din București, care, oricum, este foarte aglomerat. Din acest motiv, Țiriac crede că noul stadion ar fi trebuit amplasat la periferia Capitalei.

Mă puneți din nou într-o situație dificilă. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o eu în ultimii ani. Știm foarte bine că nu mai poți face stadioane și săli de sport în mijlocul unui oraș. Îl faci undeva unde ai loc de 1.000 de locuri de parcare, dacă ai o sală de 2.000 de locuri. Dacă ai un stadion de 10.000 de locuri, trebuie să ai 5.000 de parcări.

Un stadion care să fie corect făcut, chiar dacă ai metrou lângă el, îți trebuie mii de locuri de parcare. Stadionul lui Dinamo a fost foarte frumos acum 50 de ani, însă nu își mai are locul acolo. Toată lumea trebuie să se uite puțin împrejur și să vadă ce se întâmplă în lume. Dacă nu ai parking, nu este în regulă din punct de vedere al securității.

Mă încântă că s-au găsit banii pentru a se face un stadion pentru Dinamo. Însă, Dinamo avea teren la Săftica, Dinamo își poate cumpăra un teren pe autostrada București – Ploiești, care să aibă 5.000 de locuri de parcare. Vă dați seama cât o să coste blocarea circulației doar ca să faci stadionul Dinamo? Nu suntem în Barcelona, unde fotbalul e religie și jumătate din oraș se oprește când joacă Barcelona sau Madrid. Și acolo este un dezastru, dar toată lumea acceptă treaba asta”, a spus Ion Țiriac.

