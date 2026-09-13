VIDEO Kopic și Florentin Petre, încă un eșec! Anunțul croatului după meci

Kopic și Florentin Petre, încă un eșec! Anunțul croatului după meci Fotbal extern
SPORT.RO
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Wieczysta Cracovia, echipa preluată recent de Zeljko Kopic și Florentin Petre, se zbate în continuare în subsolul clasamentului din Ekstraklasa, după un start greoi de sezon.

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Zeljko KopicFlorentin PetreWieczysta CracoviaPogon SzczecinPolonia
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Numit antrenor la Wieczysta pe 26 august, Zeljko Kopic nu a simțit până acum gustul victoriei. A debutat cu un eșec în derby-ul cu Wisla Cracovia (0-2), a fost eliminat din Cupa Poloniei de o formație din liga a treia, Avia Swidnik (1-3), apoi au urmat alte două dueluri în Ekstraklasa: 1-1 cu Zaglebie Lubin și 0-2, astăzi, contra lui Pogon Szczecin.

Kopic și Florentin Petre, start dificil la Wieczysta Cracovia. Eșec și contra lui Pogon Szczecin, echipa lui Cojocaru

Wieczysta Cracovia a reușit o primă repriză bună pe terenul lui Pogon Szczecin, nimerind inclusiv bara. Echipa la care a fost titular Valentin Cojocaru s-a impus în repriza secundă după golurile lui Darko Churlinov (59') și Jordi Sanchez Ribas (90+3').

În ciuda unui nou eșec, Zeljko Kopic a evidențiat mai multe lucruri pozitive văzute în jocul echipei sale contra celor de la Pogon Szczecin.

"În primul rând, felicitări adversarilor. Am jucat solid în primele 45 de minute. Din punct de vedere defensiv, ne-am apărat bine, am avut ocaziile noastre și am reușit adesea să ducem mingea în ultima treime.

După pauză, Pogon a început să pună presiune, ne-a împins înapoi și a trimis multe mingi în careul nostru. În repriza a doua, prospețimea extremelor a făcut o diferență importantă și ne-a oferit oportunități de a ataca. Totuși, primul gol i-a dat avantaj lui Pogon, iar din acel moment a început un alt meci.

Evident, după acel gol ne-am deschis mult, pentru că voiam să egalăm. Am lăsat astfel mai multe spații adversarului, dar era necesar. În consecință, am primit și al doilea gol. Defensiv, am fi putut fi mai bine organizați, dar a fost un risc asumat.

În schimb, în ceea ce privește energia și spiritul arătate astăzi de echipă, nu am niciun reproș. Din aceste puncte de vedere, echipa a arătat bine", a spus Kopic, după meci.

Wieczysta Cracovia ocupă locul 17, penultimul, cu doar 4 puncte strânse în primele 7 etape. În runda următoare va juca pe terenul lui Widzew Lodz.

Clasamentul din Ekstraklasa

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