Ce lovitură! Surpriza din SuperLiga l-a transferat pe fostul coleg al lui Kylian Mbappe

Ce lovitură! Surpriza din SuperLiga l-a transferat pe fostul coleg al lui Kylian Mbappe Superliga
SPORT.RO
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Fostul coleg a lui Kylian Mbappe a semnat în SuperLiga.

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Farul Constantakylian mbappeSuperliga
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Perioada de mercato a ajuns la final, iar cluburile din SuperLiga pot semna doar jucători aflați fără contract. Pentru a nu pierde lunile din iarnă fără să joace, fotbaliștii fără angajament aleg să semneze în noi ligi.

Farul l-a transferat pe Yann Kitala

Farul Constanța are un start de sezon foarte bun în SuperLiga. După primele 9 etape disputate, formația de la malul mării ocupă poziția a 5-a în clasament, cu 14 puncte acumulate.

Poziționarea în SuperLiga este oarecum surprinzătoare, în condițiile în care la finalul stagiunii precedente s-a salvat la baraj de retrogradare. Revenind la transfer, Farul Constanța l-a semnat pe Yann Kitala.

În vârstă de 28 de ani, Yann Kitala a fost adus din postura de jucător liber de contract, după ce a evoluat la Vizela în ultimul an. Acesta a semnat un angajament pe o perioadă de un an, cu drept de prelungire. 

„Atacantul central francez cu origini congoleze, Yann Kitala, este noul jucător al Farului. Acesta a efectuat vizita medicală și a semnat un contract pe un sezon cu drept de prelungire.

În vârstă de 28 de ani (09.04.1998), Kitala are 1,86m, este născut în Franța, la Paris, iar junioratul l-a făcut la Paris FC și apoi la celebrul centru de copii și juniori Clairefontaine, unde a fost coleg cu starul naționalei Franței și al celor de la Real Madrid, Kylian Mbappe. Yann Kitala a evoluat apoi la Olympique Lyon U17, U19 și ulterior la echipa secundă a multiplei campioane a Franței. În Franța a mai jucat pentru FC Lorient, FC Sochaux și Le Havre. A mai evoluat în prima ligă din Olanda, pentru Almere City, iar în ultimul sezon a fost legitimat la Vizela, formație care activează în liga secundă din Portugalia.

Cele mai multe reușite le-a avut în tricoul celor de la Olympique Lyon B, 19 goluri în 63 de partide. În Liga 2 din Franța a reușit 9 goluri în cele 70 de meciuri disputate, iar în prima ligă olandeză a marcat de 2 ori în 15 meciuri.

Mult succes alături de Farul, Yann Kitala”, a transmis Farul.

Yann Kitala a fost coleg cu Kylian Mbappe

Traseul său de formare este unul excelent: a început la Paris FC, s-a perfecționat la celebra academie Clairefontaine, unde a fost coleg cu Kylian Mbappe, și a continuat la Olympique Lyon, jucând pentru grupele U17, U19 și echipa a doua.

Vârful de 28 de ani a adunat o experiență valoroasă în fotbalul din vestul Europei. Perioada cea mai prolifică a avut-o la Lyon B, unde a marcat de 19 ori în 63 de meciuri.

La nivelul ligii secunde franceze, Kitala a bifat 70 de prezențe și 9 goluri pentru FC Lorient, FC Sochaux și Le Havre. De asemenea, el are în CV și meciuri în prima divizie olandeză, reușind 2 goluri în 15 apariții pentru Almere City.

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