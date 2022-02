Ce l-ar fi determinat pe Gigi Becali să facă primul transfer al iernii: "Am simțit o energie din partea lui"

FCSB și FC Botoșani au bătut palma pentru transferul mijlocașului francez Malcom Edjouma (25 de ani), după ce Gigi Becali a făcut o ofertă de 350.000 de euro.

Ce l-ar fi determinat pe Gigi Becali să-l transfere pe Malcom Edjouma

Anunțul transferului a fost făcut la două zile după ce FC Botoșani a reușit să o încurce pe CFR Cluj în campionat (1-1) și după multe declarații ale patronului Gigi Becali conform cărora a decis să nu achiziționeze niciun jucător în această fereastră de mercato.

Întrebat dacă a fost sunat de Gigi Becali pentru a-i mulțumi că a încurcat-o pe principala contracandidată la titlu, Valeriu Iftime a spus la emisiunea Ora Exactă în Sport că "a simțit o energie care vine din zona" patronului de la FCSB, semn că omul de afaceri ar fi decis să îl transfere pe Edjouma și după ce a văzut rezultatul partidei din Gruia.

"Nu, dar am simțit o energie care vine din zona domnului Becali. (n.r - Valeriu Răchită, prezent în studio: În conturi ați simțit!). Da, noi avem niște discuții din astea pline de substrat religios și am simțit ceva special după meci, cum că domnul Becali e mulțumit după meciul ăsta. Nu pentru el am jucat, nu pentru FCSB am jucat, ar fi o prostie să spun așa ceva.

Bucuria a fost a noastră, dar am mai spus și repet, pierzând niște puncte Clujul, cumva întărim lupta la campionat. Clujul părea o mașinărie atât de bine reglată și degeaba joci cu ei, că ei oricum câștigă. Noi i-am încurcat de două ori. Data viitoare vor veni cu mult mai multă atenție și pregătire să câștige, dar vom vedea. Am luat un punct care contează și am mai făcut un mic pas în deschiderea luptei la titlu", a spus Valeriu Iftime, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Transferul lui Malcom Edjouma la FCSB a fost confirmat ulterior de Valeriu Iftime.

"Da, Edjouma va merge la FCSB. Am discutat cu Gigi și sunt mulțumit de propunerea făcută. Am fost întrebat și de Dawa, dar nu sunt dispus să-l dau. Nu putem vinde toți jucătorii. El mai are contract încă 2 ani și jumătate și nu sunt în pericol să-l pierd. Nu se pune problema să plece", a declarat Valeriu Iftime pentru GSP.

Edjouma a bifat 20 de prezențe în Liga 1, în care a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere 3 pase decisive, în ciuda rolului său defensiv. Francezul l-a impresionat inclusiv pe Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului l-a lăudat după meciul direct cu FC Botoșani, din etapa a 23-a.

„Mi-au plăcut foarte mult Edjouma și Dawa, cred că au fost fantastici, au fost pe tot terenul”, a declarat Dan Petrescu după CFR Cluj - FC Botoșani, 1-1.