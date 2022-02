FCSB i l-a suflat Craiovei! Mijlocașul-senzație din acest sezon a fost convins de Gigi Becali: „Da, va merge la FCSB!”

De-a lungul anilor, Gigi Becali a cumpărat cei mai promițători jucători de la FC Botoșani. După transferurile lui Olimpiu Moruțan (22 ani), Andrei Miron (27 ani), Denis Haruț (22 ani) și Răzvan Oaidă (23 ani), omul de afaceri l-a convins și pe Malcom Edjouma (25 ani) să semneze cu FCSB din vara lui 2022.

Valeriu Iftime va primi 350.000 de euro pentru mijlocașul său defensiv, în timp ce închizătorul francez a fost ademenit cu un salariu lunar de 15.000 de euro, conform gsp. De serviciile fotbalistului mai era interesată și Universitatea Craiova, dar negocierile dintre două părți nu au ajuns la niciun acord.

Transferul lui Edjouma la FCSB a fost confirmat chiar de Valeriu Iftime. Finanțatorul moldovenilor a precizat că este mulțumit de suma încasată pe jucătorul său și că în tranzacție Gigi Becali a vrut să-l includă și pe Joyskim Dawa (25 ani), doar că FC Botoșani nu este dispusă să piardă doi fotbaliști esențiali în același timp.

Iftime: „Sunt mulțumit de propunerea făcută”

„Da, Edjouma va merge la FCSB. Am discutat cu Gigi și sunt mulțumit de propunerea făcută. Am fost întrebat și de Dawa, dar nu sunt dispus să-l dau. Nu putem vinde toți jucătorii. El mai are contract încă 2 ani și jumătate și nu sunt în pericol să-l pierd. Nu se pune problema să plece”, a declarat Valeriu Iftime pentru sursa citată.

Edjouma a bifat 20 de prezențe în Liga 1, în care a reușit să marcheze 4 goluri și să ofere 3 pase decisive, în ciuda rolului său defensiv. Francezul l-a impresionat inclusiv pe Dan Petrescu. Antrenorul CFR-ului l-a lăudat după meciul direct cu FC Botoșani, din etapa a 23-a.

„Mi-au plăcut foarte mult Edjouma și Dawa, cred că au fost fantastici, au fost pe tot terenul”, a declarat Dan Petrescu după CFR Cluj - FC Botoșani, 1-1.

Clasamentul Ligii 1