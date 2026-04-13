Duelul disputat în Giulești s-a încheiat nedecis (0-0), iar tehnicianul formației oaspete a considerat că echipa sa ar fi meritat victoria, deoarece jucătorii săi au avut situațiile clare de a marca.

„Sunt puţin supărat că am avut trei ocazii mari de a marca. Dacă am fi reuşit, poate i-am fi forţat pe cei de la Rapid să iasă mai mult la joc. Îi felicit pe jucători pentru muncă, pentru modul cum s-au implicat în joc şi am plecat neînvinşi şi de pe Giuleşti, un stadion greu. Nu cred că Rapid a avut ocazii mai mari”, a transmis Bogdan Andone la finalul meciului.

Argeș și Rapid rămân cu o singură victorie în play-off

Meciul cu FC Argeş a fost primul pentru ivorianul Kader Keita după accidentul rutier soldat cu un deces pe care l-a comis pe 3 martie.

Rapid rămâne cu o singură victorie în play-off şi are un singur punct în ultimele trei etape. Şi FC Argeş are o singură victorie în play-off.

Rapid e a treia în clasament, cu 32 de puncte, la patru lungimi de echipele de pe primele două locuri. FC Argeş e a cincea în play-off, cu 30 de puncte.

În sezonul regulat, Rapid a câştigat cu 2-0 ambele meciuri directe cu FC Argeş.