Deși echipa a cedat, suporterii au început să cânte când jucătorii s-au apropiat de peluză, iar Denis Alibec s-a împăcat cu fanii.



Atacantul, aflat în centrul unui conflict major cu galeria după eșecul rușinos cu Metaloglobus (1-2), a mers în fața ultrașilor alături de colegii săi. Tensiunea din ultimele zile s-a risipit instantaneu când Alibec a primit o eșarfă din partea fanilor, un gest simbolic care marchează îngroparea securii războiului.



Mustață, supărat pe Alibec



Împăcarea vine la scurt timp după ce conflictul dintre Alibec și liderul galeriei, Gheorghe Mustață, a atins cote maxime. Mustață l-a acuzat public pe atacant că ar fi înjurat suporterii după meciul cu Metaloglobus.



Deși FCSB a pierdut cu Bologna după golurile marcate de Odgaard (9') și Dallinga (12'), în timp ce pentru gazde a punctat nou-intratul Bîrligea (54'), echipa pare să fi câștigat liniștea în relația cu fanii.

