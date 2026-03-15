Campioana României primește vizita lui Metaloglobus pe Arena Națională, în prima rundă din play-out-ul Superligii României. Mirel Rădoi debutează în premieră în play-out la gruparea roș-albastră.

MM Stoica anunță ”depresia” la FCSB, dar și ”antidepresivul”: ”E din ce în ce mai greu de suportat”

Înainte să înceapă meciul, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la campioana României, a avut o intervenție în direct la televiziunea Prima Sport.

El a explicat că FCSB trece printr-o perioadă extrem de dificilă, iar numirea lui Rădoi pe banca tehnică a ameliorat situația.

”Dacă nu era revenirea lui Mirel, nu aveam nici 700 de fani cu Metaloglobus! E logic ca lumea să fie dezamăgită, suntem și noi într-un fel de depresie. Dar un antidepresiv mai puternic decât Rădoi nu puteam găsi.

De când a început play-off-ul e din ce în ce mai greu de suportat. Ne uităm la meciurile din competiția din care nu am lipsit. Acum e o ușa întredeschisă pentru Europa, dar ca să reparăm ce mai poate fi reparat din acest sezon trebuie să ne calificăm în Conference League.

Pentru asta trebuie câștigată prima manșă a barajului, apoi să câștigi în deplasare cu locul 3 sau 4. Trăim cu speranța că putem”, a spus MM Stoica.

Echipele de start

FCSB: M. Popa - V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Olaru, Chiricheș, Cisotti, F. Tănase - Miculescu, Bîrligea; Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa; Antrenor: Mirel Rǎdoi

Metaloglobus: Gavrilaș (cpt.) - Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfus - Daniel Popa; Rezerve: Nedelcovici, Al. Soare, G. Dumitru, Huiban, Bădescu, Visic, A. Gheorghe, Lis, Zakir, Celaj, D. Irimia, Cestor; Antrenor: Florin Bratu