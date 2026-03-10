După despărțirea de Elias Charalambous, survenită în urma ratării calificării în play-off, clubul roș-albastru a apelat la fostul său căpitan. Rădoi revine pe banca tehnică a bucureștenilor după un deceniu, având ca obiectiv principal prinderea unui loc de baraj pentru Conference League. El a semnat o înțelegere valabilă până la finalul actualului sezon competițional.

Libertate deplină pentru staff-ul tehnic

La conferința de presă organizată cu ocazia instalării sale, tehnicianul în vârstă de 44 de ani a explicat baza acordului cu patronul echipei, subliniind că i-a transmis acestuia că are nevoie de libertate în luarea deciziilor la echipă.

„Sincer, nu știu ce v-a spus nașul. Foarte multe condiții nu am pus. Suntem aici ca să încercăm să aducem această echipă în calificările pentru Conference League, pentru baraj. Și noi să fim lăsați să ne facem treaba. Acestea au fost condițiile. Nimic de adăugat. A înțeles acest lucru. O altă echipă care are grijă de tot ce se întâmplă în spatele cortinei. Suntem aici cu toții: MM, Cernat, tot staff-ul. A înțeles că fiecare departament face ce trebuie și că fiecare departament, la final de sezon, își asumă responsabilitatea. Mi-a promis acest lucru. Acum, de convins... E greu să ai siguranță de la cineva, nici contractul, indiferent de clauza pe care o ai”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

Mesaj ferm pentru suporteri

Pe lângă discuțiile cu conducerea, noul antrenor a avut marți și o primă interacțiune cu liderii galeriei. Tehnicianul, care va fi ajutat de secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, le-a cerut fanilor susținere necondiționată pentru jucători în acest final tensionat de campionat.

„Cel mai important e să fiţi alături de echipă, nu de mine. Eu vă mulţumesc pentru primire şi pentru susţinere. Sunt sigur că şi dacă ne place şi dacă nu ne place trebuie să fim împreună. Drumul nostru este unul comun. Indiferent de situaţie şi de rezultate un lucru trebuie să rămână: pasiunea”, a transmis Rădoi suporterilor roș-albaștri.