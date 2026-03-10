În prima sa declarație ca antrenor al lui FCSB, Mirel Rădoi a explicat de ce a acceptat să preia echipa patronată de Gigi Becali pe acest final de sezon.

Mirel Rădoi: ”Dacă în postura de antrenor m-am întors a doua oară la Craiova, nu ar fi corect să nu mă întorc și aici a doua oară!”

Antrenorul a mărturisit că pentru el este o provocare și a transmis că, dacă a acceptat să meargă în două rânduri la Universitatea Craiova, nu ar fi fost corect să nu facă acest lucru și în cazul lui FCSB.

”Vă mulțumim pentru prezență. Mă aflu într-un moment în care este clar că situația echipei nu este cea mai fericită, dar am acceptat această provocare. Pentru mine este o provocare. Am acceptat-o nu doar prin prisma faptului profesional, ci și emoțional.

Nu am fost de acord ca această echipă să fie prezentă în play-out și să rateze un baraj pentru Conference League. Dacă în postura de antrenor m-am întors a doua oară la Craiova, nu ar fi corect să nu mă întorc și aici a doua oară, când mi s-a cerut ajutorul”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.