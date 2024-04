Covăsnenii au primit vizita oltenilor pe propria arenă din Sfântu Gheorghe. Cele două grupări și-au dat întâlnire în etapa #5 din play-off-ul Superligii României, iar craiovenii au plecat acasă cu toate cele trei puncte.

Bernd Storck a analizat Sepsi - Craiova și a tras imediat concluzia

După meci, Bernd Storck a analizat confruntarea și a ținut să evidențieze faptul că elevii săi au greșit de prea multe ori și i-au lăsat pe olteni să înscrie mult prea ușor.

”Am avut planuri bune pentru acest meci. A fost o evoluție destul de ciudată pentru noi. Am primit un gol... Cred că i-a atins brațul. La al doilea gol le-am făcut totul foarte ușor. Am reușit să înscriem, apoi, iar repriza secundă am început-o foarte bine. Dar am pierdut mingea la un moment dat și am încasat gol pe un contraatac.

Știu că au o echipă bună. Dar astăzi am făcut greșeli foarte mari. A fost un meci deschis. Am încercat și noi să dăm gol. E pauza play-off-ului, suntem la jumătate, trebuie să luptăm până la jumătate. Trebuie să ne generăm și să luăm trei puncte runda viitoare.

Nu-mi place să caut scuze. Avem jucători de rezervă foarte buni care să-i înlocuiască pe cei accidentați. Nu sunt supărat pe echipă. Am dat totul”, a spus Bernd Storck după meci.

Sepsi OSK - Universitatea Craiova 1-3

Denil Maldonado a deblocat tabela de marcaj în minutul 11, ca Andrei Ivan să majoreze diferența în minutul 26. Tot în prima parte, Marius Ștefănescu a înscris pentru Sepsi OSK, în minutul 40.

În repriza secundă, Lyes Houri a dus scorul la 3-1, iar Universitatea Craiova a înregistrat, așadar, toate cele trei puncte din confruntarea de pe stadionul ”Sepsi” din Sfântu Gheorghe.