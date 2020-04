Primul club din Romania care e de acord ca meciurile din Liga 1 sa se joace in Turcia! Anunt de ultima ora despre un scenariu fara precedent in fotbalul romanesc

Liga 1 ar putea sa se reia in Turcia.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic Liga 1, iar in momentul in care fotbalul se va relua, exista posibilitatea ca restul etapelor din campionatul nostru sa se desfasoare in Antalya, potrivit ultimei propuneri inainate de FRF si LPF.

Presedintele celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a vorbit despre aceasta posibilitate si spune ca ar fi de acord cu acesta propunere.

"Au fost discutate foarte multe ieri. Va aduc 2-3 amanunte care sunt esentiale. Din punct de vedere economic, o sa vi se para ciudat, dar in Turcia 97% din contractele hotelurilor din Antalya au fost reziliate. Au reusit sa invite federatia turca sa joace acolo. Am primit si eu o oferta persionala sa merg in Antalya cu 30 de euro. Jucand in Romania fara spectatori e acelasi lucru. Mergem acolo si ne cantonam intr-un hotel cu tot ce avem. Ni se pune la dispozitie un charter de la Cluj, de 196 de locuri, unde intram si noi si CFR si Sibiu. Teoria antrenamentului sporitv nu o poate nimeni demola. In 3 saptamani ne antrenam acolo. Noi suntem o societate non-profit.

Doamne ajuta sa jucam in Romania. Eu aveam varianta sa jucam pe Arena Nationala sa se joace play-off-ul si la cluj play-out-ul, dar noi avem o problema. Trebuie sa primim teste rapide, sa facem carantinare totala.

Toate cluburile au fost de acord cu varianta Antalya. Va dati seama ca facem un contract. Avem medic, teste rapide, in hotelul in care stam sa nu intre nici pasarea. Noi putem sta singuri in camera. Problema e sa avem numarul la camera sa ne gasim, sunt hoteluri de 600 de locuri. O sa fie o auditie extraordinara", a declarat Ioan Marginean la PRO X.