"Ce cauti ma acolo?" Declaratia FABULOASA a lui Alibec la finalul meciului cu Cliceni! Motivul pentru care l-a luat la intrebari pe un coechipier! Ce spune atacantul Astrei

Astra Giurgiu s-a impus cu Academica Clinceni, 3-1. Alexandru Rauta a deschis scorul in propria poarta, iar pentru giurgiuveni au inscris Begue si Alibec. Golgheterul Astrei a avut ocazia sa marcheze in minutul 37, din lovitura libera, insa coechipierul sau Radunovic alerga pe directia mingii, in momentul care Alibec o lansase, iar mingea l-a lovit tare in spate.

Alibec a vorbit dupa meci despre incidentul cu Radunovic si ce i-a transmis coechipierului sau.

"Ne bucuram ca a castigat, este meritata, ne-am dorit victoria, sa speram ca nu va castiga CFR la Voluntari.

E cea mai frumoasa faza a meciului si poate si a anului, de ce nu.

L-am intrebat: "Ce cauti ma acolo?". A vazut jucatorul de la Clinceni in poarta si a zis stea pe el. Am tremurat putin pe final,

Nu stiu de unde au aparut lucrurile astea, nu am zis ca fac greva, mi-am cerut drepturile. Daca nu plec nicaieri, merg la antrenamente.

Mi-as dori sa merg la Jocurile Olimpice, sa continuam in ritmul acesta si cu siguranta vom continua", a declarat Denis Alibec la finalul meciului.